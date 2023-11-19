高雄競總成立　賴清德：台灣需要全民合而非藍白合

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蔡英文表示，民進黨執政，讓世界上架台灣，在野黨心中卻只有「下架民進黨」。蔡英文指出，說到下架民進黨，相信高雄人一定感觸最深。因為台灣很少有一個地方，像高雄一樣曾經2年要投3次票。她更認為，高雄人的民主經驗已經告訴我們，城市發展不能拿來做實驗；國家未來也一樣，不能拿來做實驗。
蔡英文強調，民進黨跟他們不一樣，民進黨心中想的，是要照顧人民、建設國家」。她也要問高雄人，陳其邁做得好不好？蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁在中央執政，有沒有照顧高雄人？在野黨說要「下架民進黨」，她覺得很沒有道理。
蔡英文認為執政者要穩定，決策不能反反覆覆，國際才能信任台灣。執政者要果決，決策不能拖拖拉拉，建設才能快速推動。執政團隊更要同心協力，面對挑戰要沉著冷靜，面對威脅要堅定自信，面對國際要言出必行。這才是台灣人民需要的執政者。她也向在場支持者表示，「各位高雄的市民朋友，賴清德準備好了！」
賴清德也強調民進黨執政成績外野對於高雄的重視與投資外，也詳細介紹自己提出的半導體、人工智慧、軍事工業等五大信賴產業，以及打造健康台灣、教育平權等政見。
賴清德表示，自己始終相信，只有堅定理念、提出完整國政藍圖、團結國民的人，才是國家需要的領導人，這幾年來在蔡總統領導下，台灣與世界的交往愈來愈密切，國際社會高度肯定台灣，尤其台積電創辦人張忠謀這次代表蔡總統出席APEC峰會，可以看到正當各國希望與台灣加強合作、促進人民福祉與國家發展的時候。
賴清德也認為，台灣需要的是「全民合」而非「藍白合」，因為台灣需要的是全民合、全民團結合作，跟國際民主陣營團結合作；與其相信藍白合，不如堅定選擇賴清德。
賴清德也以這次APEC期間「拜習會」的內容指出，美國總統拜登強調台海和平穩定重要性，也反對中國介入台灣選舉，而中國國家主席習近平則否認武力攻台時間與計畫，由此可知，國民黨所謂「票投民進黨，青年上戰場」、「戰爭與和平的選擇」，全都是選舉謊言。