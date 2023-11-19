▲ 豐田章男擔憂Toyota又變「無聊」

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豐田章男在日本移動展期間接受了經銷商代表、媒體與其他嘉賓的提問，其大多皆坦承以對，其中他多次提到改變新產品的開發模式是多麼的困難。豐田章男甫到任時，適逢Lexus推出新款GS車系，而在當時Lexus所得到的許多回饋指出〝這個品牌很無聊〞，豐田章男也看見了許多歐洲車廠都匯到紐柏林測試新車，但外界接評論說〝豐田做不到〞。為此，他開啟了改革之路。
豐田章男堅信公司需要發展和開發更令人興奮的汽車，因此，他與Toyota集團內的高階主管與工程師合作，讓他們感受到他的想法，並且開始親自測試旗下的多數新車，並直接向研發部門提供直接的回饋意見。
經過豐田章男多年努力，Toyota蛻變成截然不同的樣貌，有著一系列令人興奮的車款，例如：GR Yaris、GR Supra等，甚至是全新的Corwn系列，不過隨著改變而來的是新的恐懼，他擔心Toyota又回到14年前他剛入行的樣子。據《Toyota Times》報道，豐田章男表示：“我一直擔心豐田會變回一家普通公司。”，而且其還表示若當這樣恐懼蔓延到很多人時，就為時已晚了，即便他有著會長〈相當於董事長〉的頭銜，他也花了14年的時間才改變了Toyota，但事情可能會在一瞬間就回到了原點。
只能說Toyota集團有這樣戰戰兢兢的老闆，怎能不讓人期待Toyota的未來呢？