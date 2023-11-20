越南女首富張美蘭涉詐騙案被捕！詐騙金額竟占越南GDP 6%
越南女首富、在當地享有「房地產富豪」之稱的萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）因涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產，去年10月遭到越南政府逮捕。最新調查指出，張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行（SCB），挪用客戶資金304兆越南盾（約新台幣3978億元），幾乎占了越南今年前3季GDP的6%。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合越媒報導，越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭及多名公司職員，去年10月7日突然遭到拘捕。，越南公安部在記者會上透露張美蘭被指控在2018至2019年期間將西貢商業銀行（SCB）做為「金融工具」吸金，發行了25批債券，價值超過30兆越南盾，受害的投資者超過4萬2千人，消息一出震驚商界。
根據最新調查結果，張美蘭被以「賄賂」、「違反銀行業務規定」以及「挪用資產」等3項罪名起訴，張等人利用西貢商銀吸金的數字不僅比越南5位億萬富豪的淨資產總和還要多，包含挪用客戶資金在內的金額更是高達304兆越南盾，約占越南今年前三季GDP的6%。
越南萬盛發控股集團在東南亞頗負盛名，旗下產業有房地產、酒店、餐飲業和貿易業，越南最豪華的五星級酒店溫莎，便是出自於該集團，2006年該酒店曾經承辦APEC峰會。
不過有趣的是，張美蘭的個人資料在網路上十分稀少，不論是行蹤、個人資產和私底下生活，都未曾在社群平台上曝光，然而老百姓都知曉她家財萬貫，稱她為越南億萬富翁，享譽東南亞。