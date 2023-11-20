UBA／文化克美和主場3連勝　另類「永仁內戰」拚隊史20冠

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美和球員泰半出身永仁，許可欣及許可微、蔡幸瑜及蔡幸瑄兩對鎮隊雙胞胎都是，文化陣中也有曾萱儀來自永仁，美和大四的許家孿生姊妹，大一、二是讀文化，大三才轉至美和，因而她倆在文化的前兩年，曾與本季仍在文化陣中的兩名碩班生曾萱儀、劉倩伶，搭配過兩年。
因而19日此役，也是美和大四的許家雙胞胎、碩一的陳千惠，跟劉倩伶、曾萱儀，繼上季預賽後，2度由昔日隊友變成今日對手，許家姊妹說：「不影響，我們雙方一切順其自然。」
至於第一、二節文化打得有掙扎，大三中鋒郭虹廷說：「那是昨天上役對清大，內容沒達到賽前所設定的要求，因而今天大家心情不是很好，且多少有壓力，第一節才沒進入狀況，幸第二節起找到節奏、感覺，最終勝出。
郭虹廷今天拿26分7籃板6助攻4抄截，連3場破20分，3場場均25.7分 ，上季助攻、抄截「雙冠后」劉倩伶，11分6籃板7助攻，她說：「幾個隊友之前一直在拚三對三，所以預賽前才歸隊，且只練了1次，默契才沒完全建立，含自己都不例外。
王玥媞13分，3枚大一菜鳥李恩芯、郭雅玉各9分，楊幸恩6分，少了提前替國泰打WSBL的大一中鋒蕭豫玟、大四主控黃巧鈞，郭、劉說，要靠自己本事打出冠軍，自我證明，也湊足隊史第20勝。美和許可微飆22分，陳千惠13分10籃板「雙十」，外援彼葳11分。