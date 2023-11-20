UBA／體保生菁英對決　臺科大3將、12記三分彈力克清大首勝

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臺科3人得分上雙，王禹雯三分球8投中4拿15分12籃板「雙十」，葉致彤三分球也是8中4得16分5籃板2助攻3抄截，艾郁婕三分球5中2拿15分8籃板。
來自永仁高中的王禹雯說：「清大雙槍及主控楊芷昀，都是我們永仁出來的學姊妹，我很了解她們，熟知其慣性動作，於是我們賽前勤做功課，我把她們三人的優缺點，大致告訴隊友，俾嚴加防守。」
王禹雯說，清大張聿敏是她低一屆的學妹，由她負責看守，丁芷容則交給呂佳諺伺侯，呂佳諺是公認的防守球員，一直有「臺科防守大鎖」的封號，她說：「我170，比丁芷容矮6、7公分，也沒她壯，但我用智慧防守，加上稍早王禹雯有跟我說一些小撇步，我得以把丁芷容守得還算可以。」
呂佳諺說：「除了智取之外，丁芷容染了一頭粉色，有點搶眼，也多少困惑我，還好我克服了過來。」
呂佳諺針對性防守下，丁芷容先發36分鐘，合計12投只中1，靠9罰中8共拿10分9籃板3助攻，開季3戰最低，她說：「呂佳諺守我其實還好，今天不準係昨天拚文化太兇，今天有些力不從心。」呂佳諺除成功詮釋「防守大鎖」，先發26分鐘進1記三分彈得5分、4籃板，攻守都極其稱職。
至於被永仁學姊王禹雯盯上的張聿敏，先發37分鐘得18分8籃板2助攻，略低於前兩戰各得20分，殺傷力亦減，王禹雯說：「守學妹很累，自己還要進攻，幸飆4記三分球，準頭還OK。」
出身北一女的葉致彤說：「拿下這一勝太重要，起碼扳回首戰輸美和的一敗，大家又次第找到節奏感覺，且忘掉輸美和往前看，全力抓接下來兩個階段幾場關鍵戰，比方最重要的第三階段與佛光大學正面對決，可能攸關複賽六強門票。」
中鋒艾郁婕說：「賽前大家廣泛溝通，特別是昨天對臺師，我們只拿31分，要拚今天對清大這一戰，就結果論，策略成功。」
李若瑋4分5助攻，她說團隊至上，隊友都扮演好自己的角色，3名大一菜鳥彭詩婷13分5籃板4抄截，陳妍安6分6籃板，王詩涵2分4籃板，漸入佳境，也都功在贏球。
特別是休了一年、較少打正式比賽的彭詩婷，慢慢找回昔日身手，她說，高興愈有當年代表大倫國中獲聯賽冠軍、披北一女戰袍打高中聯賽的感覺，陳妍安向以苦工、防守、籃板為主項，她說，做好自己該做的，贏球就很開心。教練陳忠誠說，昨天輸給臺師後，跟大家精神講話，今天似乎有些收效。
清大上半場21：46落後25分，後兩節雖追回8分，最終仍以17分吞敗，「雙槍」之外，余婷真12分、大一菜鳥楊語蓁10分，力拚輸球後淚灑球場，本季初登場的林軒渝，大四前鋒余婷真，因求好心切難抑情緒，尤其泣不成聲，讓人動容、不捨。
教練謝文偉說：「臺科攻守都有備而來，且熱機很快，三分尤準，我們雖未拿下此役，但宜往前看，下一階段先求開胡，再抓幾支相關球隊，保級優先。」