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UBA／連兩戰轟133分隊史頭一遭！　世新怎麼輸？逾60分大勝台體大

▲世新大學楊楊淑琄19分4抄截，世新大學133：67輕取臺灣體大。官方提供
▲世新大學楊楊淑琄19分4抄截，世新大學133：67輕取臺灣體大。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽，尋求五連霸的衛冕軍世新大學133：67輕取臺灣體大，繼昨天大勝臺大，連兩場得分133，隊史頭一遭，第四節狂轟43分更是誇張，第一階段3戰打完3連勝，季前由他隊轉來的3名「舊新人」邱群琋、趙云楓、韓汛，換裝易袍後，續有不錯表現。

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12人全數得分、7人上雙，文化轉來的187中鋒趙云楓20分4籃板，雖未連3場「雙十」，卻連3場得分兩位數、含連2場破20。

出身永仁高中、季前由清大轉來的大二前鋒邱群琋，替補16分鐘，三分球5投中3拿13分、7助攻，連2場得分兩位數，13分更是UBA兩年來最高，上季她在清大11場全勤，僅1場上雙，對臺科大的11分，此役超越，7助攻、3記三分球也是兩年來新高。

邱群琋上季在清大表現不很滿意，清大連兩季排第10吊車尾保級，她與家人充分溝通，在續留清大、籃球學業兩兼顧，或轉至世新、全心打球延續籃球路，天人交戰多時後，最終選擇後者。

她說：「既做了決定，就義無反顧，勇於挑戰，且不能後悔，再走回頭路，尤其世新人才濟濟，球員彼此良性競爭，雖可刺激再進步，變數卻也愈大，且得自己承擔，因而肯定得加倍努力。」

也是文化降轉來大一讀起的後衛韓汛，替補23分鐘三分球3中2拿10分7籃板5助級2抄截，全數3戰來最高，上季在文化因傷全季免戰，本季轉來世新後，UBA生涯似漸入佳境。

大一菜鳥中鋒張家瑄19分6籃板3助攻，連3場上雙，19分更是初入UBA單場最高，大五前鋒楊淑琄三分球3中3飆19分7籃板3助攻4抄截，開季最佳表現，也是大五的林妘樺12分7板，外援吉芙14分11籃板「雙十」。

上季第八臺體，昨天上役最後2.2秒被北護「準絕殺」，今天再輸開季3連敗，下階段得先尋求開胡首勝，射手潘琦三分球2投中2拿15分，兩年來最高，邱于倢11分，連兩場上雙。

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