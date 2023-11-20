獨家／正妹女大生竟是許銘傑女兒！解密日本爆紅名店中華料理東東
第二屆亞冠賽才剛落幕，中華隊投手教練「貓仔」許銘傑這次來到日本，除了要協助中華隊奪取佳績外，也很開心目前正在日本的女兒許維娟（娟娟）來接機，讓他十分感動，由於許維娟目前身份也是大學生，娟娟很努力打工的故事，以及她跟好友池田穂乃花幫助「中華料理東東」這家名店起死回生，這樣的故事也傳回到台灣，引發球迷熱議，《NOWnews今日新聞》深入店家採訪，希望把她們的故事，傳達給更多粉絲知道。
記者吳政紘/日本千葉報導
平日約晚上8時以後，在千葉縣靠近成田機場的「飛戶台」站，一出站左轉大約走路3分多鐘，經過一間很大的7-Eleven，遠處的招牌亮著「歡迎」的招牌，持續往前走進，才發現，這是一家中華料理店，「東東」，不過儘管外頭只有約8-10度的氣溫，還是有不少客人願意等待，並留下姓名、人數資料，等待被叫號。
一進入「東東」這間店，映入眼簾的就是「台灣之光」，樂天桃猿投手教練許銘傑的球衣，已經被裱框放在牆上，加上不少名人的簽名板等加持，以及撲鼻而來的香味，很難不讓人想馬上點菜，並且立刻享用餐點。
雖然店內座位不多，但有分吧台與四人桌等座位，筆者表明來意後，店家才請「娟娟」出來跟我們「交涉」，最後在老闆同意之下，才終於讓我們一探究竟。
接下來開始點餐，在斗大的「推薦料理」中，我們點了豬肝炒韭菜，牛排炒飯、蝦仁炒飯加上餃子等，由於日本人習慣吃餃子配飯跟湯，整體料理的份量真的超級多，也差點讓我們吃不完，但還好最終還是順利完食。
料理口味因人而異，不過店內招牌的炒豬肝可以做到「毫無腥味」相當厲害，而光是看到排隊人潮，還有客人的開心吃飯表情，相信不會讓人失望，娟娟一下子要用中文跟我們解釋菜單，也要稍微幫忙顧內場的事務，相當忙碌，但她也樂在其中，因為是跟從小就一起玩到大的好同伴一起顧店，真的很開心。
來到東東吃飯，會感覺到回到「家裡」的溫暖，許維娟很樂意為來自台灣的客人介紹菜單，池田穂乃花現在也有經紀約在身，兩人透過抖音、推特、IG等SNS的推廣，累積粉絲超過2萬以上，可說是相當受到歡迎。
若台灣球迷有機會到日本東京、千葉等看球，記得要把中華料裡店「東東」列入必吃清單，相信食物跟服務，都不會讓你失望。晚上9時是最後加點，東東開到晚上9時15分，每週一、三固定店休。
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