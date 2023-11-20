葉門叛軍稱劫持以色列貨輪、25船員成人質　以國否認

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法新社報導，以色列和哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）開戰後，青年運動早已威脅要將行駛紅海（Red Sea）上的以色列船舶當成目標。
青年運動指出：「隸屬於以色列敵人或與其打交道的所有船舶將成為正當目標。」
身分沒有公開的青年運動官員在聲明中說：「我們把一艘以色列貨輪帶到葉門海岸。」聲明表示，稍後會提供進一步細節。
一名葉門海事消息人士表示，青年運動「扣押一艘商船」，將其帶到海岸城巿荷台達（Hodeida）的薩利弗港（Salif），但是沒有提到船籍。
以色列軍方否認那是以色列的船舶。
美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，懸掛巴哈馬國旗的這艘船上25名船員分別為保加利亞、菲律賓、墨西哥、烏克蘭籍，沒有以色列人。
以色列官員堅稱，這艘船由英國公司擁有、日本公司營運。不過船舶公開資料顯示，這艘貨輪的船東是汽車和卡車運輸服務公司Ray Car Carriers，而該公司是由有「最富裕以色列人之一」之稱的溫加（Abraham (Rami) Ungar）創辦。
溫加告訴美聯社，他知曉這起事件，但在取得更多細節之前無法評論。（譯者：何宏儒）1121120
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