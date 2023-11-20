獨家／正妹女兒日本打工卻意外爆紅！許銘傑：可以考慮幫她加薪
2023年亞冠賽中華隊投手教練許銘傑，場上努力帶兵奮戰，為國家、球迷盡一份心力，而他也有一位寶貝女兒，其實也是在日本就讀的「正妹女大生」許維娟（娟娟），父女兩人關係很好，許銘傑對她很呵護，也願意放手讓她去打工，希望她學習獨立自主，提起女兒，許銘傑也流露出慈父的另一面。
記者吳政紘/日本東京報導
許銘傑過去在日本埼玉西武隊是傳奇球星，他在日職生涯待了13年，包括西武、歐力士共累積出賽300場，49勝、49敗，39次中繼成功，2次救援成功，生涯早期主要以先發為主，末期以牛棚後援成為主力。
提到寶貝女兒，許銘傑認為，主要是有這樣的緣分，剛好池田穂乃花跟她是從小就很好的朋友，所以讓她去嘗試看看，但當時許銘傑最不放心的還是女兒高中畢業要去日本念大學的時間。
許維娟從小就跟著父親，主要在日本長大，但中間有一度許銘傑回到台灣打球，她也跟著回台唸書，之後又回到日本闖蕩，尤其當時是新冠肺炎正流行的時期，她仍很勇敢去挑戰，完全沒有害怕，這也讓許銘傑相當欣慰。
「有跟她說，要去那邊會很辛苦，要有心理準備，」許銘傑也提到，女兒也很勇敢，也很願意學習，從一開始不會煮飯到現在可以獨當一面，實在不簡單。隨著女兒被日媒、台媒爭相報導，他也半開玩笑說：「希望老闆可以幫她加薪。」很挺女兒發展。
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