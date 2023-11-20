中國經濟萎靡「求穩」？習近平稱無攻台計畫　專家：太多事情要顧

終於！被控非法占地及違建　廣東「最牛釘子戶」拆除

▲中國廣東省江門一處號稱當地「最牛釘子戶」的住家，近日遭到拆除。（圖／翻攝自央廣網）
▲中國廣東省江門一處號稱當地「最牛釘子戶」的住家，近日遭到拆除。（圖／翻攝自央廣網）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國廣東省江門一處被稱為「最牛釘子戶」的住家，近日遭到拆除的消息，在微博等平台上引發熱議，理由是非法占地及違建，官方宣稱「以後過往車輛經過此處不用再繞彎了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《央廣網》等中媒報導，事發在廣東省江門新會區江門大道雙水段小岡官堂村，該棟建築原為3層樓的自建樓房，橫亙在道路中央，導致原本單向四車道只能改為三車道，沿著房子邊緣繞彎而過，車流量多時，蛇行的車潮就像遇上「腸阻塞」。

江門市新會區相關政府部門表示，嚴格依照國家徵收拆除政策及補償標準，依法依規做好拆遷工作，大部分民眾也都支持，但到了2022年初，該民房已成為江門大道雙水段全線僅剩沒有徵拆的一棟，住戶提出的補償訴求過高，遲遲無法達成共識，政府單位亦多次造訪及召開專題會，都沒有下文。

由於該民房位於小岡大橋橋腳，嚴重影響當地工程建置進度，並帶來許多的安全隱患，2023年6月27日，新會區政府向江海區人民法院申請強制執行並進行立案；同年8月29日，法院召開聽證；9月8日，依法作出《行政裁定書》，並准予強制執行，最後在本月14至15日，依法對該房屋進行拆除。

▲被控造成大眾不便及危險的民房本月中旬已拆。（圖／翻攝自央廣網）
▲被控造成大眾不便及危險的民房本月中旬已拆。（圖／翻攝自央廣網）
報導並引述經常往返新會和雙水的駕駛指出，每次開車到該路段都會堵住，因為車道突然變窄，很容易引交通事故和碰撞，過去半年便多次目擊，因為擔心「釘子戶」的存在以及道路突然拐彎，每次開車路過時都需要高度警惕，生怕一不留神就和貨車、水泥車等大型車輛碰撞。

事件在中國網路上引發兩極評論，不少人都認為，為了公眾利益及安全，該拆就要拆：「漫天要價跟敲詐有什麼區別」；但也有人表示：「漫天要價當然是錯的，但難道集體一定大於個人」、「那是人家的家，不是釘子戶」、「所以有補償了嗎？」

等不到新主人！「中國第一高樓」淪爛尾樓　降價114億仍無人問津

中國經濟萎靡「求穩」？習近平稱無攻台計畫　專家：太多事情要顧

安徽4歲童「無人顧」逛大街！辦戶籍要上學　驚揭生父才18歲

校服挨批像壽衣！山東學校反駁「是漢朝風格」　慘遭教育局淘汰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞