終於！被控非法占地及違建　廣東「最牛釘子戶」拆除

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江門市新會區相關政府部門表示，嚴格依照國家徵收拆除政策及補償標準，依法依規做好拆遷工作，大部分民眾也都支持，但到了2022年初，該民房已成為江門大道雙水段全線僅剩沒有徵拆的一棟，住戶提出的補償訴求過高，遲遲無法達成共識，政府單位亦多次造訪及召開專題會，都沒有下文。
由於該民房位於小岡大橋橋腳，嚴重影響當地工程建置進度，並帶來許多的安全隱患，2023年6月27日，新會區政府向江海區人民法院申請強制執行並進行立案；同年8月29日，法院召開聽證；9月8日，依法作出《行政裁定書》，並准予強制執行，最後在本月14至15日，依法對該房屋進行拆除。
報導並引述經常往返新會和雙水的駕駛指出，每次開車到該路段都會堵住，因為車道突然變窄，很容易引交通事故和碰撞，過去半年便多次目擊，因為擔心「釘子戶」的存在以及道路突然拐彎，每次開車路過時都需要高度警惕，生怕一不留神就和貨車、水泥車等大型車輛碰撞。
事件在中國網路上引發兩極評論，不少人都認為，為了公眾利益及安全，該拆就要拆：「漫天要價跟敲詐有什麼區別」；但也有人表示：「漫天要價當然是錯的，但難道集體一定大於個人」、「那是人家的家，不是釘子戶」、「所以有補償了嗎？」