獨家／女大生扛起日本老店招牌！許銘傑女兒許維娟透露爆紅原因
在日本爆紅的「中華料理東東」由兩位女大生撐起店中經濟，並且讓這間店起死回生，其中店長為第三代的池田穂乃花，也是許銘傑女兒許維娟（娟娟）的好友，兩人也都還在唸書，卻能承襲首代店主帶刀武次郎的好口味，《NOWnews今日新聞》深入現場，直擊這間名店的面貌。
記者吳政紘/日本千葉報導
晚間8時左右的「東東」氣氛依舊熱烈，許維娟跟池田也很認真幫忙店內事務，許維娟透露，「當時才來日本，其實遇到疫情，生意超級差，真的跟現在不能比。」
到底是什麼情況改變了原本好的名店口碑？原來是首任店主因新冠肺炎時期，不幸過世，但為了完成他的遺願第二代店主池田夏美跟池田穂乃花開始接任，不過因為一段時間客人發現口味改變，有很多常客都不來了。
許維娟說：「當時真的很危急，所以我們不斷研究，才真的找到當初吃的那個味道。」尤其招牌的豬肝，吃起來清爽不油膩，就像吃紅燒肉一樣美味，許維娟也說：「我以前吃的就是這樣的口味，希望可以重現。」
她跟池田穂乃花一起努力幫忙店內生意，不但要努力宣傳，還要跟客人在網路上有一些互動，透過社群網站跟抖音等上傳影片，越來越多人知道「東東」，而他們重拾消費者的信心，也實在功不可沒。
透過電視、網路等多媒體的管道報導，「東東」的生意越來越好，雖然不是位處十分吵雜的區域，但離車站很近，要吃的話還算方便，也有令人懷念的口味。
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