採取新一輪施壓！貿易逆差擴大　歐盟前官員：不再對中國重蹈覆轍

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為了不再重蹈覆轍，歐盟近期又對中國發起新的反傾銷調查，包括北京涉嫌以不正當低價出售中國二氧化鈦和建築高空作業平台，導致歐洲製造商受損，在那之前，歐盟已對中國的電動汽車補貼展開調查。
報導指出，這些舉措表明，布魯塞爾正以前所未有的速度，改變對中國的貿易政策和作法，同時擴大來自歐洲企業和成員國的支持，以分散被北京報復的風險。本月歐盟執委會將對中國部分塑料進口課徵臨時反傾銷稅，先前已有歐洲的包裝與玻璃材料製造商抱怨正被趕出市場。
歐盟官員接連訪中，也不斷施壓中國改變作法，如歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）近日就抨擊中國的傾銷「扭曲市場」，她下月將與中國國家主席習近平在北京舉行峰會，會議「必須有成果」，因為中國有能力進行改變。
報導也提到，歐盟國家對不斷擴大的貿易逆差感到擔憂，數據顯示歐盟和中國的貿易逆差在2022年翻了一倍，達到近4000億歐元，部分原因是俄烏戰爭提高了歐洲的能源價格，削弱歐洲在全球市場上的競爭力。此外，中國對俄羅斯的支持也加劇了緊張局勢，一連串不穩定促使歐盟採取更強硬的立場。
一位歐盟官員表示，歐盟領導人現在一致認識到中國的本質，現在是北京用行動表明，自己確實需要歐盟的時候了；而面對歐盟施壓，北京可能會做出更多讓步，以幫助貿易平衡，但也有可能適得其反，導致雙方進入針鋒相對的惡性循環。