影／震撼彈！費城人王牌Aaron Nola續約 7年54億超級大約留人
美國職棒大聯盟(MLB）今（20）日傳出震撼性消息，費城費城人隊王牌投手Aaron Nola確定跟球隊簽下7年1億7200萬美元大約，約折合台幣54億6100萬左右，只要通過體檢，就可以順利成行，這也代表大谷翔平等球員近期可能拿到的最大約價值，大概就是這個區間，而Aaron Nola走完合約時，就會是37歲。
記者吳政紘/綜合報導
美國職棒大聯盟相關網站都已經報導此消息，Aaron Nola在2014年第一輪第七順位被費城人選中，2015年就登上大聯盟，成為球隊的不動輪值，2018年單季17勝，防禦率2.37。
Aaron Nola在2018年考慮是否成為自由球員時，再度跟費城人簽下延長合約4年約4500萬美元，球隊在第5年使用選擇權，今年到期。
而他的表現有目共睹，除了2020年球季外，他連續5年32場先發以上，單季200三振，不僅耐投，還很有宰制力，原本傳出他有可能拿到8年2億美元的大約，但他選擇留在費城人後，自由市場超級大物投手，就只剩下大谷翔平跟Snell等人。
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