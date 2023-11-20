剛喊「用總統候選人身分拼戰」！柯文哲夜奔郭台銘家 對話內容曝
藍白合持續難產，民眾黨總統參選人柯文哲（19）日在KP誓師大會上演講時，講到關鍵字句「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」先是引發外界聯想藍白合高機率破局之後，又被拍到造勢活動結束後，直奔鴻海創辦人郭台銘住家密談，再度掀起「柯郭配」結盟的聯想。
記者張嘉哲/綜合報導
柯文哲在日前KP誓師大會上向支持者喊話「大家一直都在關心藍白到底合不合，我不會違背民意，也不會背棄大家，會盡所有力量讓台灣向前並且釋出最大善意，團結一切可團結的力量，我會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分，拼戰到底」此話一出，全場支持者歡聲雷動，也讓外界認為這是默認藍白合應該高機率破局。
而根據《鏡週刊》報導，柯文哲在結束造勢大會活動之後，當晚7點09分，柯文哲搭乘一台白色轎車開進郭台銘位於北市信義區的住家大，直到晚上8點39分，柯文哲才又搭乘同輛座車離開郭台銘住處，又引發「柯郭配」可能結盟壓線登記的聯想。
對於柯文哲的說法，國民黨則表示「藍白合只剩臨門一腳，國民黨一定敞開大門，持續和民眾黨進行最後階段協商」；至於柯文哲到底去郭台銘家協商什麼事？郭辦發言人陳家頤回應，柯文哲至郭台銘家中夜會約1小時，特別向郭台銘請教統計學知識，「惡補統計學」，關心一下近期的「6%」、「3%」到底是什麼狀況。
而柯郭配是否會成真，郭台銘辦公室發言人黃士修18日也沒把話說死，表示「在國民黨粗暴操作之下，郭柯聯盟更顯自然，無論如何，郭台銘將穩健地做該做的事，在登記之前會先與柯文哲溝通討論。」