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花蓮飛行傘爆剛摔過人！她起飛2秒重摔卡樹叢　業者塞2千紅包傻眼

▲嘉義一名27歲蕭姓女子18日到花蓮玩飛行傘，結果起飛過後一分鐘從高空墜下，當場臟器外露身亡。（圖／翻攝畫面）
▲嘉義一名27歲蕭姓女子18日到花蓮玩飛行傘，結果起飛過後一分鐘從高空墜下，當場臟器外露身亡。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

嘉義一名27歲蕭姓女子18日到花蓮玩飛行傘，結果起飛過後一分鐘從高空墜下，當場臟器外露身亡，引發各界關注，然而事後業者被抓包疑似沒有扣安全環，設施遊玩安全問題有待檢視。然而這不單單僅是個案，有網友在「Dcard」爆料，自己上個月也到同一間飛行傘公司體驗活動，沒想到也是在過程中摔落，所幸卡在樹上才撿回一名，超驚悚的傷照再度掀起討論。

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一名網友在「Dcard」貼文爆料，上個月10月17日到花蓮員工旅遊也是有安排飛行傘的活動，但當天飄毛毛雨，我們有詢問業者這樣可不可以飛行，業者說「只要不是傾盆大雨都可以照常飛行」，我們秉持相信專業的態度仍然進行體驗。

「在同事飛下去之後就輪到我上場，結果才剛飛出去2秒，我就急墜到樹林裡，高度大約比101高的高度墜到半山腰，因為重力加速度，我的雙腿被樹枝掛的皮開肉綻，並在樹上卡了約20分，被救下來之後還讓我走到有柏油路的地方約10幾分，在過程中業者並沒有呼叫救護車，因為集合處還有下一組的客人，業者並不想讓客人驚嚇到而取消，只拿了兩千塊打發我」。

▲花蓮飛行傘業者這次鬧出人命，結果有受害者爆料上月去同一家也摔進樹林裡，導致腳皮開肉綻。（圖/Dcard）
▲花蓮飛行傘業者這次鬧出人命，結果有受害者爆料上月去同一家也摔進樹林裡，導致腳皮開肉綻。（圖/Dcard）
該受害者氣憤的表示「原本業者說下山後會帶我去醫院就診，結果卻讓我等半小時，最後還請我同行夥伴自行載我到醫院就診，由於手機在飛行傘包包裡面，當時飛行傘還卡在樹上，業者等到最後客人飛行結束才送來醫院....讓我四小時無法聯絡任何人」。

「直至現今，我的雙腿都有清晰的傷疤，還有腰椎有骨裂的情況，但業者後續根本沒有關心其傷勢，直到這次鬧出人命才更多人注意到這個議題」受害者表示「希望往後想去花蓮體驗飛行傘的人，一定要三思而後行，畢竟生命可貴，更不希望異死他鄉」。

然而循線上網找到該家業者，可以發現民眾發生類似的情況在近幾個月層出不窮，有人給出一顆星評價表示「我的教練人很好！飛行過程也還順利，但同行友人的教練不熟地形和風況，操作過程也不確定是否有問題，導致朋友飛進樹叢，長褲刮破、大腿到腳踝都是傷」、「人都迫降在森林20幾米的樹上了，還只有老闆要來幫忙，其他人還在接客，不給打消防，包紅包就想了事，生命大事豈能兒戲？處理方式如此輕浮，絕對抵制」。

▲該家業者在一年前就有曾經帶客人飛進樹叢的事件發生，有顧客在Google評價留下一星評價。（圖/Google評價）
▲該家業者在一年前就有曾經帶客人飛進樹叢的事件發生，有顧客在Google評價留下一星評價。（圖/Google評價）
然而雖然業者表示，他們在2017年就有登記營業，且教練經驗豐富，但花蓮縣府調查後發現，並無核發經營許可，且業者只有帶飛的教練有合格證書，其他方面都是部分合格、不符合，現在已要求停業配合調查。

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