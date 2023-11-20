韓國光州競技疊杯亞錦賽　台灣獲58金29銀32銅、刷新3項世界紀錄

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中華競技疊杯運動推廣協會指出，選手中本屆三冠后13至14歲女子組賽德克族女孩莎瑪巴紹，個人參加的三項皆奪冠，也是該歲數三加總冠軍，個人3-6-3更是SOC全場不分齡賽冠軍，成為本屆三冠后；另外也與同樣在11-12歲女子組奪三冠的周渝鈞搭檔雙人組合，聯手在雙人CYCLE順利奪得冠軍，展現她們絕佳的默契與場上的爆發力；團體項目更是與隊友搭檔在3個比賽項目奪得冠軍，總計莎瑪巴紹個人為台灣貢獻達9面金牌。
中華競技疊杯運動推廣協會說到，另外同樣6歲的呂晴方與杜旻澔，為全團最小的選手且第一次出國比賽，分別奪得男子及女子組的個人3項金牌，二人搭檔雙人出賽，以8.797秒奪冠並刷新6歲以下組雙人世界紀錄；而杜旻澔個人Cycle則以7.78秒刷新原中國選手保持的7.889秒世界紀錄。
中華競技疊杯運動推廣協會補充說到，其中有位得到3項金牌、來自嘉義市的特教生汪佑叡，與隊友聯合在團隊賽奪得1金，陪同出賽的嘉義市育人國小校長楊家豪提到，特教孩子可以同一般國手共赴亞錦賽，充份展現普特融合，選手中也有4位曾經參與今年在新加坡的世界賽，可見特教選手已經變的很專業並適應賽制，還奪得佳績，展現競技疊杯運動在特教發展越來越成熟。
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