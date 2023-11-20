獨家／從料理小白到正妹女廚神！許銘傑女兒許維娟未來夢想當翻譯
亞冠賽中華隊投手教練許銘傑的女兒許維娟(娟娟），目前在日本大學唸書，而她也利用時間打工，在中華料理《東東》工作，為家裡減輕負擔，她接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問時提到自己的夢想，未來希望可以擔任翻譯相關的工作，而她也精通西班牙語、日文、中文等，的確未來有機會擔任國際事務相關職務。
記者吳政紘/日本千葉報導
目前才大二的許維娟，有位知名的棒球教練老爸許銘傑，他過去也是旅日西武隊名將，被稱為是傳奇球星，尤其可以在日本職棒待了13年，也有他的一套投球方式跟技術，不過許銘傑並沒有要求女兒未來一定要做什麼，而是讓她自己去找尋。
許維娟透露過去跟老爸的回憶，就是他會做「愛妻便當」，一開始當然很「油膩」，不過後來就越來越好吃，讓她很印象深刻。
提到自己學習料理的初衷，主要還是為了幫助好朋友池田穂乃花的店，因此她也花了很多時間學習，一開始真的什麼都不懂，從外場接待開始，再到進入廚房內場幫忙，許維娟吃了不少苦頭，也曾因為做料理，十分挫折，但她努力克服這些困難，最終變成「美女廚神」。
對於自己未來志向，她說：「可能有機會看是否可以擔任翻譯，不一定是跟球場相關或是進入球團，只要可以是這方面的都行。」而她最後也澄清，「很多人傳說我是老闆娘，其實並不是，謝謝大家，我會繼續做出美味料理給大家的，歡迎大家來吃東東。」
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