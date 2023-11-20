MLB／巨人想追賽揚左投Blake Snell！同區道奇有望跟進報價
大聯盟（MLB）王牌等級的左投Blake Snell，在本季順利拿下國聯賽揚獎，也讓他在自由市場身價水漲船高，其中美媒《FanNation》就表示，舊金山巨人對得到Snell十分感興趣，但若舊金山巨人決定出手追求Snell，洛杉磯道奇將有機會跟進報價。
記者張志宇/綜合報導
隨著Clayton Kershaw近年成績大不如前，並在季末宣布成為自由球員，道奇就一直在尋找能帶領先發輪值的超級左投，大聯盟官方作家Kerry MIller就表示，Snell生涯在道奇主場投得非常優異，防禦率僅為1.80，道奇對追求他也感到十分興趣。
但巨人是對Snell最有興趣的球隊，目前已展開追求動作，美媒則認為這可能會成為道奇一定要拿下Snell的動力，畢竟道奇如果拿下Snell，就能減少一位能夠壓制團隊的投手，其中《MLB TRADE RUMORS》也預測Blake Snell，預估薪資將會來到7年2億美金（約64億台幣）。
本季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell本季能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。
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