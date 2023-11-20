假車禍真尋仇？台中男遭當街痛毆骨折 3惡煞1人收押、2限制住居
18日下午，台中市葉姓男子開車載著妻子，行經北區天津路、青島路口，遭後方車輛追撞，葉男下車察看之際，突然遭20歲施姓男子、吳姓男子、21歲蘇姓男子，當街持球棒及棍棒痛毆，造成葉男骨折重傷送醫，警方獲報後出動快打部隊到場，將動手的3名男子壓制逮捕，施男等人聲稱有金錢糾紛，但遭葉男否認。19日晚間，3名涉案男子被依法移送台中地檢署，台中地院20日凌晨裁定施男羈押，吳男、蘇男限制住居。
記者林盈君／綜合報導
據了解，施男、吳男及蘇男為台南人，18日與葉男駕駛的自小客車發生碰撞，竟當街持球棒棍棒毆打葉男，葉妻見狀驚聲尖叫，警方獲報後派遣快打部隊到場，當時葉男已被打得傷痕累累，3男隨致遭壓制逮捕。葉男被緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治，其四肢擦挫傷、骨折，所幸意識清楚，無生命危險。
警方初步調查，雙方供稱互不認識，但施男等人為台南人，之後才坦承與葉男有金錢糾紛，不過此說詞遭葉男否認，雙方說詞分歧，還有待警方深入查。施男等3人被依法移送，19日晚間，檢方複訊後，認為恐有勾串共犯及再犯之虞，有羈押的原因及必要，向法院聲請羈押。20日凌晨，台中地院裁定施男羈押，吳男、蘇男則限制住居。
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