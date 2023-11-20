直擊／好市多黑五首日人潮！頭香為「搶這台」來排隊：預算無上限
好市多「黑色購物週」今（20日）首日登場，將連續一週推出超過300款折價商品，《NOWnews》記者直擊現場，賣場提早至9點營業，8點半現場聚集約20位顧客，頭香陳先生8點初就來排隊坦言「有點意外自己是第一位」，忠實顧客的他本來一週就會來採買2至3次，也是早就升級成黑鑽卡會員，今日為了搶洗碗機優惠提早來現場排隊。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多黑五首日，賣場8點半約聚集了20位顧客到場排隊，頭香陳先生表示，8點就已經來到現場排隊，有點意外自己是排隊第一個，直言往年黑五購物節有民眾5點就到現場排隊，不過賣場優惠卻讓顧客有些失望。而陳先生自己平常一週就會來採買2至3次，這次主要是瞄準獨立式洗碗機優惠「BOSCH 60公分獨立是洗碗機」原價3萬599元，現折4200元、特價2萬6399元。
他直言「由於往年黑五釋出的優惠都沒有特別便宜，所以今天保持平常心，若是有下殺六至七折，才會覺得特別划算，雖然不抱有特別的期待，不過若是看到現場有優惠的商品還是會購入，預算沒有上限。」
好市多「黑色購物週」於11月20日起連續開跑一週，業者表示將推出超過300款折價商品，首日先曝光的優惠商品包括：
◾「Samsung 85吋4K QLED顯示器」，原價15萬9999元，現折60,000元、特價9萬9999元
◾「BOSCH 60公分獨立是洗碗機」，原價3萬599元，現折4200元、特價2萬6399元
◾「戴森吹風機 銀銅色附四款吹嘴 + 捲髮烘罩」現折1000元
◾「1.0克拉圓形鑽石戒指」現折32,000元