MLB／費城人7年54億簽Nola 山本由伸、Snell受惠價碼有望破63億
費城費城人為今年的自由市場打響第一砲，在今（20日）以7年1.72億美元（約54.6億新台幣）簽回投手Aaron Nola，平均年薪達2457萬美元。美媒《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，費城人這筆簽約將影響自由球員先發投手的市場。
記者路皓惟/綜合報導
大聯盟官網指出，Nola與費城人簽約之後，可能會讓自由市場待價而沽的Blake Snell、山本由伸、Jordan Montgomery和Sonny Gary將因而受惠，因為Nola這紙7年1.72億美元的價碼，將成為這些頂尖投手的基準價。
今後各隊將基於Nola的這筆合約來為其他投手定價，如果成績表現被評價為優於Nola，那麼這些在自由市場等待報價的投手，很有機會獲得超過2億美元的合約。
《ESPN》記者Jeff Passon表示，在費城人成功與Nola續約的過程中，最大的威脅是來自同區的勇士隊。雖然曾有消息指出Nola與費城人之間的期望金額差異甚遠，但為了不讓同區死敵勇士隊搶走Nola，費城人不得不提高價碼。
另一方面，休賽季預計積極補強的勇士隊，在爭取Nola失敗後，可能會將目標轉向Snell、山本由伸和Montgomery等先發投手。此外，除了勇士之外，計畫補強先發輪值的球隊也會更加積極動作，確保能夠在休賽季補進自己想要的人選。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁