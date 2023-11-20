▲醫藥費負擔重怎麼辦？！病人支持計畫化解財務毒性

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測量財務毒性，降低癌症患者經濟壓力臨床腫瘤醫學期刊最新報告指出，為癌症晚期患者測量財務毒性有助於減輕其經濟負擔。透過數位監測系統，定期追蹤癌症晚期患者的經濟狀況，能幫助他們及早發現可能的財務問題，並尋求相應的支援和建議。數位監測方法包含就診期間的線上或自動電話訪查，內容涉及症狀、日常生活功能以及針對慢性病治療設計的財務毒性評分量表。
在參與財務毒性測量的患者中 (實驗組)，30.2% 經歷財務惡化，而對照組中 (未接受數位監測的患者) 這一比例高達 39.0%。護理人員和受試者在研究訪談表示，持續性的財務毒性篩檢有助於他們識別那些可能不願(或不知道)可以獲得幫助的患者。
病人支持計畫，助您輕鬆接受治療采鋐健康整合集團 (PatientsForce) 自 2015年起推出「病人支持計畫 (Patients Assistance Programs，以下簡稱 PAPs)」，為自費治療者提供短期卻極有效的支援。該計畫透過贈藥或財務支持方案，協助用藥中的病患延長對自費藥物的負擔能力。
集團總經理張向昕表示：「PAPs 是針對有自費治療需求的患者福利方案。我們的目標是希望幫助他們更輕鬆地接受治療，減輕家庭的經濟壓力，提升患者及其家屬的生活品質。」PatientsForce 透過自主研發的病人支持合規管理系統，讓患者在申請及取得各種用藥支援方案的過程更加順利，同時有效減輕照顧者和醫護人員的用藥管理負擔。
PatientsForce 不僅提供多元創新的財務支持方案，還致力於病患及照護者的財務毒性量測服務。透過定期性監測，照護者或醫護人員能更瞭解病患在自費治療過程中的財務狀況，讓遭遇財務毒性的病患得以及時獲得必要的諮詢和援助。歡迎加入 PatientsForce 官方帳號，深入了解我們的服務。
參考資料
DOI: 10.1200/JCO.22.02834 Journal of Clinical Oncology 41, no. 29 (October 10, 2023) 4652-4663.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59928
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