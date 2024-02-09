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聯名餐廳、周邊商品出不完！VTuber如「活IP」　創造多元收入撈金

▲VTuber作為「活的IP」，除了直播抖內之外，還能推出周邊商品與IP聯名合作撈金。（圖／翻攝hololive官方網站）
▲VTuber作為「活的IP」，除了直播抖內之外，還能推出周邊商品與IP聯名合作撈金。（圖／翻攝hololive官方網站）

國際中心徐筱晴／綜合報導

虛擬直播主VTuber概念在2016年於日本被提起，並於2018年展露出無窮潛力，如今VTuber直播越來越盛行，不少人也嘗試加入其中。越來越多人湧入VTuber行業，也讓商機蓬勃發展。除了直播抖內之外，還能推出周邊商品與IP聯名合作撈金。近來就能看到有主題咖啡廳與VTuber合作，不僅推出了限定餐點，周邊商品更是讓不少粉絲願意掏出錢包買單。

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在直播產業逐漸成熟後，VTuber也隨之興起，「VTuber始祖」絆愛2016年發跡後，驚動世人的同時也為該產業奠定基礎後，而自2018年開始，VTuber產業呈現爆發式成長。據User Local網站統計數據，2018年3月中旬，VTuber人數僅1000人，但到了同年底、12月19日時，VTuber人數飆升至6000人，截至2022年11月，VTuber人數達到20000人。

隨著越來越多人湧入，VTuber迅速以全球範圍竄紅，不僅改變了傳統媒體的界限，成為了娛樂產業的新興趨勢，更帶來了蓬勃商機。由於VTuber是透過攝影捕捉技術，即時套用直播主的動作、表情到一個虛擬的身分上做直播、錄製影片或與粉絲互動，除了在直播當中的「抖內」之外，就連VTuber「本人」還能成為IP，推出周邊商品，創造出與真人直播主不同的「吸金法」。

近來日本ANYCOLOR公司旗下人氣VTuber企劃「NIJISANJI EN」，就與CAPSULE 旗下的IP主題咖啡廳「OU-EN cafe」聯名合作，舉辦了快閃咖啡廳活動，結合英式復古「蒸氣龐克」和聖誕主題，推出了限定餐點，餐點還會附上VTuber人物小卡，不少粉絲不禁「一人吃兩人份」要將喜歡的VTuber帶回家，另外咖啡廳也有推出聯名周邊商品，讓粉絲吃飽喝足後荷包「乾癟死亡」。

CAPSULE 旗下「OU-EN EVENT」近來也以NIJISANJI EN四期生「Luxiem」以及にじさんじ（NIJISANJI）第一位突破百萬訂閱的男性VTuber葛葉 Kuzuha為主題，與台灣iPASS 一卡通聯名推出專屬「 iPASS 一卡通套組<上冊>」，購買套組不僅能獲得iPASS標準卡、還有iPASS Q版造型卡、複製手寫留言卡，讓粉絲一次滿足。

文具品牌PILOT百樂先前也看準商機與NIJISANJI合作，讓6位知名VTuber化身為「鉛筆學院」的學生，並推出一系列限量聯名文具商品，不僅有網路專業介紹，還能下載桌布，更可以看到6名VTuber親自介紹商品的影片。聯名消息一出，不僅在台灣，就連在香港也造成旋風，到台灣的文具店一看，不少品項早就已經搶購一空。

▲文具品牌PILOT百樂最近也看準商機與NIJISANJI合作，讓6位知名VTuber化身為「鉛筆學院」的學生，並推出一系列限量聯名文具商品，在文具店上架當天已經有品項被搶購一空。（圖／記者徐筱晴攝）
▲文具品牌PILOT百樂先前也看準商機與NIJISANJI合作，讓6位知名VTuber化身為「鉛筆學院」的學生，並推出一系列限量聯名文具商品，在文具店上架當天已經有品項被搶購一空。（圖／記者徐筱晴攝）
VTuber的IP聯名合作範圍超乎想像，囊括吃的、用的等「跨越次元」的聯名合作，除了最常看見的遊戲工商代言之外，就連日本男性化妝品牌GATSBY、日本知名美髮家電SALONIA、電子書平台BOOK✩WALKER等各式品牌都能看見與VTuber聯名、販售限定商品。《華爾街日報》先前報導稱，「虛擬YouTuber是日本漫畫和動畫悠久傳統的一種演變，為漫畫書和電視螢幕上早先描繪的那種人物提供了即時互動。」而在互動過程當中，VTuber為粉絲提供情感支持和社交滿足感，也提高社群黏著度，也進而讓粉絲願意用「金錢的力量」來支持VTuber繼續活動。

推出知名教育遊戲「會計問答」的日本顧問公司Funda代表福代和也曾在「Funda Navi」網站發文，將ANYCOLOR以及日本專門管理YouTuber的娛樂經紀公司UUUM雙方營收列出並進行分析，ANYCOLOR的營收額當中，與內容、IP有關的業務佔了44%，是所有業務當中佔比最大，其次才是與直播相關的業務、佔31%；而UUUM則是以頻道收益為營收額大宗，佔了58%，其次則是廣告費用。

福代和也指出，ANYCOLOR是以直播主人均銷售額作為推動營收成長的動力，而UUUM則是頻道數量（創作者數）。儘管ANYCOLOR與UUUM一樣，兩間公司都會面臨高人氣VTuber／創作者不續約的情況，但ANYCOLOR透過保有自己的IP，將VTuber的形象製作成商品，不僅創造出多元收入來源，更能讓VTuber願意續留公司，這也是UUUM難以達成的事情。

經營虛擬偶像事務所hololive Production母公司COVER的CEO谷鄉元昭（Yagoo）曾在訪談中指出，VTuber不僅是一名直播主，他們的存在同時也是IP，「當你作為VTuber在直播中獲得人氣，作為IP的知名度也會跟著提升。」谷鄉元昭表示，與YouTuber是真人不同，VTuber同時也是「角色（キャラクター，character）」，能輕鬆用於動畫等內容中。他透露，目前正積極將業務集中在商品化和授權上，（將旗下VTuber）以角色IP的形式開發如社交遊戲和音樂發行等多種內容。

VTuber成為「活的IP」，與傳統、無法進行交談的動漫IP相比，VTuber能在直播中與觀眾進行互動，不僅將與粉絲之間的連結變得更加緊密，利用這個「最大優勢」，擴展IP相關業務，將VTuber文化擴散至全球，

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