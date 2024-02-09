聯名餐廳、周邊商品出不完！VTuber如「活IP」　創造多元收入撈金

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隨著越來越多人湧入，VTuber迅速以全球範圍竄紅，不僅改變了傳統媒體的界限，成為了娛樂產業的新興趨勢，更帶來了蓬勃商機。由於VTuber是透過攝影捕捉技術，即時套用直播主的動作、表情到一個虛擬的身分上做直播、錄製影片或與粉絲互動，除了在直播當中的「抖內」之外，就連VTuber「本人」還能成為IP，推出周邊商品，創造出與真人直播主不同的「吸金法」。
近來日本ANYCOLOR公司旗下人氣VTuber企劃「NIJISANJI EN」，就與CAPSULE 旗下的IP主題咖啡廳「OU-EN cafe」聯名合作，舉辦了快閃咖啡廳活動，結合英式復古「蒸氣龐克」和聖誕主題，推出了限定餐點，餐點還會附上VTuber人物小卡，不少粉絲不禁「一人吃兩人份」要將喜歡的VTuber帶回家，另外咖啡廳也有推出聯名周邊商品，讓粉絲吃飽喝足後荷包「乾癟死亡」。
CAPSULE 旗下「OU-EN EVENT」近來也以NIJISANJI EN四期生「Luxiem」以及にじさんじ（NIJISANJI）第一位突破百萬訂閱的男性VTuber葛葉 Kuzuha為主題，與台灣iPASS 一卡通聯名推出專屬「 iPASS 一卡通套組<上冊>」，購買套組不僅能獲得iPASS標準卡、還有iPASS Q版造型卡、複製手寫留言卡，讓粉絲一次滿足。
文具品牌PILOT百樂先前也看準商機與NIJISANJI合作，讓6位知名VTuber化身為「鉛筆學院」的學生，並推出一系列限量聯名文具商品，不僅有網路專業介紹，還能下載桌布，更可以看到6名VTuber親自介紹商品的影片。聯名消息一出，不僅在台灣，就連在香港也造成旋風，到台灣的文具店一看，不少品項早就已經搶購一空。
VTuber的IP聯名合作範圍超乎想像，囊括吃的、用的等「跨越次元」的聯名合作，除了最常看見的遊戲工商代言之外，就連日本男性化妝品牌GATSBY、日本知名美髮家電SALONIA、電子書平台BOOK✩WALKER等各式品牌都能看見與VTuber聯名、販售限定商品。《華爾街日報》先前報導稱，「虛擬YouTuber是日本漫畫和動畫悠久傳統的一種演變，為漫畫書和電視螢幕上早先描繪的那種人物提供了即時互動。」而在互動過程當中，VTuber為粉絲提供情感支持和社交滿足感，也提高社群黏著度，也進而讓粉絲願意用「金錢的力量」來支持VTuber繼續活動。
推出知名教育遊戲「會計問答」的日本顧問公司Funda代表福代和也曾在「Funda Navi」網站發文，將ANYCOLOR以及日本專門管理YouTuber的娛樂經紀公司UUUM雙方營收列出並進行分析，ANYCOLOR的營收額當中，與內容、IP有關的業務佔了44%，是所有業務當中佔比最大，其次才是與直播相關的業務、佔31%；而UUUM則是以頻道收益為營收額大宗，佔了58%，其次則是廣告費用。
福代和也指出，ANYCOLOR是以直播主人均銷售額作為推動營收成長的動力，而UUUM則是頻道數量（創作者數）。儘管ANYCOLOR與UUUM一樣，兩間公司都會面臨高人氣VTuber／創作者不續約的情況，但ANYCOLOR透過保有自己的IP，將VTuber的形象製作成商品，不僅創造出多元收入來源，更能讓VTuber願意續留公司，這也是UUUM難以達成的事情。
經營虛擬偶像事務所hololive Production母公司COVER的CEO谷鄉元昭（Yagoo）曾在訪談中指出，VTuber不僅是一名直播主，他們的存在同時也是IP，「當你作為VTuber在直播中獲得人氣，作為IP的知名度也會跟著提升。」谷鄉元昭表示，與YouTuber是真人不同，VTuber同時也是「角色（キャラクター，character）」，能輕鬆用於動畫等內容中。他透露，目前正積極將業務集中在商品化和授權上，（將旗下VTuber）以角色IP的形式開發如社交遊戲和音樂發行等多種內容。
VTuber成為「活的IP」，與傳統、無法進行交談的動漫IP相比，VTuber能在直播中與觀眾進行互動，不僅將與粉絲之間的連結變得更加緊密，利用這個「最大優勢」，擴展IP相關業務，將VTuber文化擴散至全球，