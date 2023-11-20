會氣死！江蘇男買彩券中2千萬樂歪 老闆「忘了打印」超悲催
江蘇1名男子，近日通過微信在彩券行下注，結果中了500萬元人民幣（折合新台幣約2200萬），要領獎時卻被告知，老闆「忘了出票」，有買等於沒買，氣不過的男子將老闆告上法院，雖然最終法院判老闆要賠24萬人民幣，相當於台幣約105萬，但從2000多萬變成剩100萬，巨大落差仍引起網路熱議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，江蘇張家港法院近日公開一起特別案例，當地1名李姓男子，透過微信告知彩券行張姓老闆自選號碼，並用電子支付了20元人民幣的彩券錢。開獎後，李男發現自己選的號碼有10個與中獎號碼一致，樂到不行的他，領獎時卻被潑了一大桶冷水，因為老闆竟然忘了幫他出票。
當地法院審理後認為，張姓老闆接受李男委託，也收取購買彩券的款項，卻因自身緣故忘了打印，導致李男未能中獎，主觀上行為存在重大過失，客觀上亦造成李男喪失中獎機會和獎金的事實，應當承擔賠償責任，判他要賠24萬人民幣。
不過法院也提到，500萬人民幣大獎的中獎概率極低，可預見的中獎金額必須經由概率稀釋，不宜直接按中獎金額確定損失金額。此外，李姓男子也存在選任不當、未催促提醒等過失，應自擔相當責任。判決出爐後，雙方均未再上訴，張姓老闆也已按判決履行付款義務。