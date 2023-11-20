MLB／大谷翔平想贏球選道奇就對了！總管點出優勢：比任何球隊好
大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平成為自由球員後，許多球隊都開始與他展開談判，相較於紐約洋基悲觀態度，擁有西岸邪惡帝國之稱的道奇隊，對爭奪大谷是信心滿滿，棒球營運總裁Andrew Friedman表示：「我們比任何球隊都好！」
記者路皓惟/綜合報導
世界大賽結束後，天使在獨家談判期間也沒有取得進展，並向大谷提出了合格報價後遭到拒絕。目前大谷持續與包括道奇在內的所有球隊進行談判，道奇不僅擁有鈔能力，加上地理位置，一直被視為大谷轉隊的首選。
Friedman表示：「如果球員真的在乎贏得勝利、贏得冠軍，我認為他們可以回顧道奇的過去，並展望未來，我想表明的是，道奇隊比任何一支球隊都處於更好的位置。」
「考慮到我們已經達成的成就、目前的主力陣容、農場系統的實力，以及財務的彈性，未來5到7年都十分有競爭力，我認為這對自由球員選擇一支球隊來說，有著很大的影響。」Friedman說。
大谷翔平自從2017年加盟天使以來，不曾嚐過季後賽的滋味，他也多次表示自己渴望贏球，而道奇在過去10年9度稱霸國聯西區，並在2020年奪得世界大賽冠軍。
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