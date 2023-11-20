NewJeans「跪著」與T1合照 惹怒中國粉絲：憑什麼！
2023年的《英雄聯盟》世界賽總決賽在首爾舉行，由中國 LPL WBG 對上韓國 LCK T1。主辦單位邀請到人氣女團NewJeans登上開幕式表演，官方帳號也PO出NewJeans在後台與WBG、T1的合照，只見 NewJeans跪著與T1合照，與 WBG 合照則半蹲，此舉引發中國網友不滿。
記者薛羽彤／綜合報導
《英雄聯盟》官方日前在IG上PO出NewJeans與進入決賽的兩支隊伍WBG、T1的合照，也讓彼此交換專輯與隊服，其中和T1的合照NewJeans所有人跪在前面；而跟 WBG 合照卻是半蹲，因而引發中國網友不滿，「為什麼T1那邊是跪著，但我們這邊就半蹲？」
NewJeans的兩張照片，在微博上掀起熱議，網友紛紛指責選手應該主動蹲在前面，讓穿著裙子的NewJeans站在後面才對，「妹妹們都穿了裙子不能蹲，為了不走光只能跪著，這些男的穿了褲子為什麼不能蹲一下？」、「有沒有種可能，T1 那邊衣服多可以遮擋，WBG 這可沒衣服遮擋」、「本來就是國情不同，韓國那邊跪太正常了，T1 和 faker 也給自己粉絲跪過，別太敏感了」、「我覺得就是空間有限，這樣又能展示隊服，又能展示專輯。沒必要想太多。」
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