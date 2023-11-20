公司會加薪嗎？明年基本工資調漲 近5成民眾預期薪資維持不變
基本工資審議委員9月8日決議，明（2024）年基本工資將從2萬6400元調升至2萬7470元，漲幅約4.1%，時薪也從176元調高到183元，漲幅約4%。不過，國泰金控今（20）日公布2023年11月國民經濟信心調查結果卻發現，有48.1%民眾預期薪資將維持不變。
記者顏真真／台北報導
國泰金控這次時事題特別詢問民眾對於基本工資調整後，2024年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法。調查結果顯示，有64%民眾認為目前相較於過去半年薪資所得不變，18.1%的民眾覺得近半年薪資所得增加，而有17.9%民眾則認為相對於過去半年減少。整體而言，多數民眾認為目前的薪資所得相較於過去半年不變。
對於明年基本工資從2萬6400元調升至2萬7470元，漲幅約4.1%，時薪也從176元調高到183元，漲幅約4%。國泰金調查結果也發現，有25.2%民眾則預期2024薪資漲幅會大於3%，較去年調查增加13.6個百分點，26.7%民眾認為薪資漲幅介於0-3%，較去年調查減少1.6個百分點，但也有48.1%民眾預期薪資將維持不變，較去年調查減少12個百分點。
國泰金這項調查是在今年11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4287份有效填答問卷。