全球零售電商高速成長！今年銷售額達近6兆美元　3大迷思仍待破除

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新興科技及數位轉型已經逐漸成為帶動台灣外貿出口動能，以及提升出口競爭力的重要推動力。根據亞馬遜全球開店觀察，愈來愈多的台灣企業借助出口跨境電商開辟了新的業績增長點，品類橫跨寵物零食、電腦周邊配件、居家母嬰、設計文具至自行車配件等，並通過品牌化和全球布局取得優異成績。
數據顯示，許多台灣企業以品牌化加速轉型，過去12個月台灣品牌型賣家數量達雙位數高速成長；過去3年年銷售額超過1億台幣的賣家，年複合成長超過55%。
此外，超過4成台灣賣家在兩個或兩個以上亞馬遜全球站點展開銷售，尤其年銷量超過百萬美金的賣家，布局多站點比例高達9成，將成功經驗複製到不同站點，拓展銷售管道。
儘管跨境電商已成為外貿轉型利器，仍有許多台灣企業尚未開啟跨境電商，亞馬遜全球開店攜手台北市進出口商業同業公會（IEAT）發佈的《2023跨境電商焦點報告》指出，企業仍相當缺乏數位拓展與轉型資源，有64%台灣企業表示欠缺相應人才與技能，49%欠缺數位拓展銷售模式。 亞馬遜全球開店指出，台灣企業從事跨境電商常陷入3大迷思。
首先是「可行性」，因不了解跨境電商，導致對營運模式與成本有所疑慮，進而限制跨境電商模式的開放性思考；第二是「適用性」，認為跨境電商模式不適合中小型代工製造商，只適用於品牌型企業；最後是「不確定性」，認為從事跨境電商將面臨全球更激烈的競爭或挑戰，例如跨國作業可能產生高昂費用，或不同法規等。