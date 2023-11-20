MLB／大谷翔平、山本由伸入列！盤點自由市場最各位置大咖球員
隨著大聯盟（MLB）自由市場開啟，大聯盟各球團的商業大戰也正式展開，大聯盟官方就盤點出本季自由市場各位置最大咖選手，其中「二刀流」大谷翔平與日籍強投山本由伸皆紛紛入列，分別在指定打擊與先發投手個拿下一席位置。
記者張志宇/綜合報導
大聯盟官網預測Blake Seell與日籍強投山本由伸為本季自由市場最強先發投手，後援投手分別為左投Josh Hader與Hector Neris，捕手則是今年剛為德州遊騎兵奪冠的Mitch Garver，至於最佳指定打擊則由大谷翔平拿下。
本季自由市場最大咖外野手分別為，左外野Jorge Soler、中外野Cody Bellinger與右外野Teoscar Hernandez，內野手則為三壘手Matt Chapman、游擊手Paul DeJONG、二壘手Whit Merrifield與一壘手Rhys Hoskins。
此外根據《MLB TRADE RUMORS》則透露，雖有風聲傳大谷翔平恐簽下短期合約，但仍看好大谷拿下12年5.28億美元的市場最大約，排在第2的為市場最佳野手Cody Bellinger，預測拿下一份12年2.64億美元（約84億台幣），山本由伸則是拿下9年2.25億美元（約72億台幣）的合約，賽揚左投Blake Snell則有機會拿下7年2億美金（約64億台幣）的合約。
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