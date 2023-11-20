▲為何膽固醇正常醫生仍建議吃藥？　一次了解血脂數值、治療目標評估方法！

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血脂不只有看「膽固醇」 數值正常仍不可大意高血脂是許多疾病的危險因子，然而控制血脂不單單只需關注膽固醇這項指標而已。李浩維醫師表示，血脂主要是由三酸甘油酯、膽固醇所組成，而膽固醇又可分為低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇，因此民眾也別因為血脂的抽血數值正常就掉以輕心。
疾病追蹤「低密度膽固醇」 控制目標依風險而異其中，低密度脂蛋白膽固醇若過高，會加速膽固醇沉積於血管壁上，導致動脈硬化並引發心血管疾病。因此，許多研究皆指出，若降低血中的低密度脂蛋白膽固醇，可有效延緩血管動脈硬化的惡化和改善預後。
一般低密度脂蛋白膽固醇正常值為＜130mg／dL，不過李浩維醫師提到，2022年中華民國血脂及動脈硬化學會所發表的高血脂治療指引卻指出，低密度脂蛋白膽固醇的控制目標需考量心血管疾病危險因子，再依以下建議訂立：
- 心血管疾病危險因子包括：
- 低密度脂蛋白膽固醇的控制目標如下：
- 0項危險因子：低於160 mg／dL
- 1項危險因子：低於130 mg／dL
- 多於2項（含）危險因子：低於115 mg／dL
- 合併糖尿病、慢性腎病或低密度脂膽固醇＞190 mg／dL：低於100 mg／dL
- 合併心血管疾病：低於70 mg／dL
- 同時合併心血管疾病和糖尿病：低於55 mg／dL
如何降低低密度膽固醇？ 一定要用藥控制嗎？因此，即便低密度脂膽固醇的數值在正常範圍，也不一定有達到治療的建議標準，還是需要由醫師綜合的評估並給予適當的治療建議。
若要降低低密度脂蛋白膽固醇，李浩維醫師表示，可以先從改變生活習慣開始，如：戒菸、減重、節制飲酒、適度運動、增加纖維攝取、減少油炸食物、少吃膽固醇含量高的食物（如：肥肉、內臟、魚卵等）。
不過，李浩維醫師提醒，經過非藥物治療3－6個月後，低密度脂蛋白膽固醇仍無法達到目標值，就應考慮使用藥物，治療指引甚至會建議特定族群的病人（如：心肌梗塞、做過心導管手術者），應盡早使用藥物治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59920
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