MLB／大谷翔平就像喬丹、Kobe 魔鬼式自律太震撼：總想成為最好
大聯盟日籍二刀流球星大谷翔平在今年贏得生涯第二座美聯MVP，且是第二度全票當選締造史上第一人偉業。對於大谷贏得MVP，前天使主帥Phil Nevin一點都不意外，並指大谷是他此生看過最自律的職棒球員，就像「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「黑曼巴」Kobe Bryant 。
記者路皓惟/綜合報導
對Nevin來說，大谷始終是一位特殊的存在，他在接受「Radio on SiriusXM」的採訪時表示：「很高興看到大谷贏得MVP的樣子，我都不知道他還養了狗（笑）。」他先是為大谷贏得MVP獲獎表示祝賀，接著說道：「我從沒見過任何人像他那樣如此自律。」
「吃飯、呼吸、睡覺、打棒球……不管什麼時候，大谷都想成為最好的球員。我想他現在、甚至是明年也是為了成為『最好的球員』，而每天重複著做著各種事情。」Nevin說道。
Nevin表示：「雖然我必須要重複說一次，但我真的從未見過像他那樣規律生活的人，我是有聽說過Michael Jordan和Kobe Bryant的一些事蹟，大谷也屬於這類球員，他總是想成為最好的球員。」
天使在2022年6月開除教頭Joe Maddon之後，由Phil Nevin接下總教練帥印，但今年天使未能打進季後賽，他在季後也遭到開除。儘管他與大谷師徒關係僅維持約一年半，時間並不算長，但在Nevin眼中，大谷就是一名如此特別的球員，獲得MVP實至名歸。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁