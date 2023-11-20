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上海台辦：賴清德上台　有利兩岸加快統一

▲上海台辦官員聲稱，誰上台中國都可以應對，但「主張台獨的賴清德上台可能更有利於國家加快統一」。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.17）
▲上海台辦官員聲稱，誰上台中國都可以應對，但「主張台獨的賴清德上台可能更有利於國家加快統一」。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.17）

中央社

（中央社台北20日電）台灣總統大選今起登記，民進黨組成「賴蕭配」；上海台辦官員聲稱，誰上台大陸都可以應對，但「主張台獨的賴清德上台可能更有利於國家加快統一」；國民黨上台則可以延緩統一進程，讓大陸再有幾年發展時間。

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民進黨總統參選人賴清德今天將公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任，香港明報今天報導，上海台辦副主任陽禮華日前接待香港青年團體「就是敢言」參訪團，對台灣大選發言。

明報指出，對於明年的台灣大選，賴清德目前在民調上領先其他參選人，陽禮華認為無所謂誰當選，「我們走我們的路」，事情做好就不怕他，誰上台都可以應對。

但他稱，賴清德上台可能對「加快統一」更有利，「我們要統一找不到機會，你搞『台獨』，統一就有機會」。

不過，陽禮華也指出，如果國民黨上台，則可以延緩統一的進程，「讓我們再有幾年的發展」，屆時大陸將更強大。

報導指出，與國務院台辦不同，地方台辦的主要職責是解決台胞在本地遇到的各種問題，為台胞提供服務，與台灣地方展開各種交流活動，執行國家頒布的對台政策。

兩岸交流方面，陽禮華表示，長三角有約50萬台胞，常住上海的則有16萬至17萬。上海今年與台灣各界的交流達500場次，有12萬台胞參加，活動包括經貿、民間信仰、青年學術交流等。

另他指出，上海的台企數量持續成長，去年和前年上海均新增約700家台企，今年前3季則增加940家，截至目前已註冊在滬台企1萬9400家，其中有13家上市。

但他說還有許多台灣人沒有來過大陸，有2/3台灣人從未踏足過大陸，許多台灣人不了解大陸，他舉例說，先前有台灣名嘴稱「大陸人窮得連茶葉蛋都吃不起」，陽禮華稱「連說這話的人自己都不信」。

針對對台宣傳工作，明報這篇報導引述大陸負責官員明白表示，目前只能通過香港媒體來「曲線宣傳」，「透過香港發聲來為大陸宣傳，以第三者身分容易被接受」。

這名不具名官員表示，雖然目前很多人把香港看作大陸的一個城市，但仍有優勢，「比人民日報更有效力，透過我們來講，就會被台灣貼上標籤，通過香港媒體來講就很有效果，因為我們支持的，他們（民進黨政府）就反對」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1121120

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