上海台辦：賴清德上台　有利兩岸加快統一

我是廣告 請繼續往下閱讀
明報指出，對於明年的台灣大選，賴清德目前在民調上領先其他參選人，陽禮華認為無所謂誰當選，「我們走我們的路」，事情做好就不怕他，誰上台都可以應對。
但他稱，賴清德上台可能對「加快統一」更有利，「我們要統一找不到機會，你搞『台獨』，統一就有機會」。
不過，陽禮華也指出，如果國民黨上台，則可以延緩統一的進程，「讓我們再有幾年的發展」，屆時大陸將更強大。
報導指出，與國務院台辦不同，地方台辦的主要職責是解決台胞在本地遇到的各種問題，為台胞提供服務，與台灣地方展開各種交流活動，執行國家頒布的對台政策。
兩岸交流方面，陽禮華表示，長三角有約50萬台胞，常住上海的則有16萬至17萬。上海今年與台灣各界的交流達500場次，有12萬台胞參加，活動包括經貿、民間信仰、青年學術交流等。
另他指出，上海的台企數量持續成長，去年和前年上海均新增約700家台企，今年前3季則增加940家，截至目前已註冊在滬台企1萬9400家，其中有13家上市。
但他說還有許多台灣人沒有來過大陸，有2/3台灣人從未踏足過大陸，許多台灣人不了解大陸，他舉例說，先前有台灣名嘴稱「大陸人窮得連茶葉蛋都吃不起」，陽禮華稱「連說這話的人自己都不信」。
針對對台宣傳工作，明報這篇報導引述大陸負責官員明白表示，目前只能通過香港媒體來「曲線宣傳」，「透過香港發聲來為大陸宣傳，以第三者身分容易被接受」。
這名不具名官員表示，雖然目前很多人把香港看作大陸的一個城市，但仍有優勢，「比人民日報更有效力，透過我們來講，就會被台灣貼上標籤，通過香港媒體來講就很有效果，因為我們支持的，他們（民進黨政府）就反對」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1121120