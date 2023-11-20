好市多黑五「首日優惠」！電視折6萬、液體衛生棉　民生必購清單

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◾Life Comfort 厚絨保暖隨意毯 152公分 X 177公分，原價389元、特價299元
◾Life Comfort 厚絨印花毯 245公分 X 230公分，原價625元、特價130元
◾Mon Chateau 仿毛皮保暖毯 152公分 X 177公分，原價1295、特價1035元
◾Artisan 針織隨意毯 152公分 X 177公分，原價849元、特價499元
◾Kirkland Signature 科克蘭 雙人舒適毯 248公分 X 233公分，原價749元、特價599元
◾Blue Ridge 可收納羽絨隨意毯 152公分 X 177公分，原價895元、特價715元
【服裝飾品】
◾32 Degrees 兒童羽絨背心，原價969元、特價699元
◾Head 防潑水保暖觸控手套，原價575元、特價395元
◾Head 可觸屏運動保暖手套，原價499元、特價339元
◾HEAD 女用可觸屏運動保暖手套，原價459元、特價299元
◾32 Degrees 女長袖發熱衣兩件組，原價579元、特價439元
◾32 Degrees 兒童保暖衣褲組，原價399元、特價319元
◾Kirkland Signature 科克蘭 男絨毛內裡軟殼連帽外套，原價979元、特價729元
◾Kirkland Signature 科克蘭 男絨毛內裡連帽外套，原價699元、特價549元
◾32 Degrees 男羽絨外套，原價999元、特價799元
◾Calvin Klein 男圓領長袖上衣，原價1265元、特價995元
◾Adidas 男刷毛長褲 Adidas Men's Fleece Jogger，原價865元、特價695元
◾Nike 女快乾排汗圓領短袖上衣，原價699元、特價597元
◾Adidas 女經典外套，原價849元、特價679元
◾Levi's 女長袖牛仔襯衫，原價799元、特價489元
◾Calvin Klein 男純棉短袖上衣三件組，原價749元、特價549元
【食品、保健】
◾Monbana 巧克力法蘭酥 660公克，原價399元、特價299元
◾白蘭氏 葉黃素精華飲 60毫升 X 30入，原價1379元、特價1179元
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◾紅牛 聰勁即溶乳清蛋白 曼特寧 2.27公斤，原價1649元、特價1349元
◾Kirkland Signature 科克蘭 維他命D3軟膠囊 600粒，原價469元、特價369元
◾舒活 芝麻萃取軟膠囊120粒，原價849元、特價699元
◾愛維寶 維生素ACE+紫錐菊+人參發泡錠 香橙口味 30錠，原價499元、特價389元
【個人清潔】
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◾蘇菲 超熟睡安心褲 L尺寸 30片，原價739元、特價569元
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【3C家電】
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【玩具】
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