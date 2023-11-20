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好市多黑五「首日優惠」！電視折6萬、液體衛生棉　民生必購清單

▲好市多黑五首日優惠清單，必購民生商品懶人包。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五首日優惠清單，必購民生商品懶人包。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

（不斷更新）好市多「黑色購物週」今（20日）首日登場，一連7天推出超過300款折扣商品，最高狂省下90萬元優惠，黑手首日有85吋電視現折6萬元、洗碗機現折4200元，超夯的液體衛生棉、尿布通通有優惠，必備民生用品一次看。

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【居家用品】

◾RIS OHYAMA 日本製握式暖暖包 120入，原價699元、特價559元

◾Life Comfort 厚絨保暖隨意毯 152公分 X 177公分，原價389元、特價299元

◾Life Comfort 厚絨印花毯 245公分 X 230公分，原價625元、特價130元

◾Mon Chateau 仿毛皮保暖毯 152公分 X 177公分，原價1295、特價1035元

◾Artisan 針織隨意毯 152公分 X 177公分，原價849元、特價499元

◾Kirkland Signature 科克蘭 雙人舒適毯 248公分 X 233公分，原價749元、特價599元

◾Blue Ridge 可收納羽絨隨意毯 152公分 X 177公分，原價895元、特價715元

▲去年熱賣的液體衛生棉今年也在優惠品項內。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲去年熱賣的液體衛生棉今年也在優惠品項內。（圖／記者鍾怡婷攝）
【服裝飾品】

◾32 Degrees 兒童羽絨背心，原價969元、特價699元

◾Head 防潑水保暖觸控手套，原價575元、特價395元

◾Head 可觸屏運動保暖手套，原價499元、特價339元

◾HEAD 女用可觸屏運動保暖手套，原價459元、特價299元

◾32 Degrees 女長袖發熱衣兩件組，原價579元、特價439元

◾32 Degrees 兒童保暖衣褲組，原價399元、特價319元

◾Kirkland Signature 科克蘭 男絨毛內裡軟殼連帽外套，原價979元、特價729元

◾Kirkland Signature 科克蘭 男絨毛內裡連帽外套，原價699元、特價549元

◾32 Degrees 男羽絨外套，原價999元、特價799元

◾Calvin Klein 男圓領長袖上衣，原價1265元、特價995元

◾Adidas 男刷毛長褲 Adidas Men's Fleece Jogger，原價865元、特價695元

◾Nike 女快乾排汗圓領短袖上衣，原價699元、特價597元

◾Adidas 女經典外套，原價849元、特價679元

◾Levi's 女長袖牛仔襯衫，原價799元、特價489元

◾Calvin Klein 男純棉短袖上衣三件組，原價749元、特價549元

【食品、保健】

◾Monbana 巧克力法蘭酥 660公克，原價399元、特價299元

◾白蘭氏 葉黃素精華飲 60毫升 X 30入，原價1379元、特價1179元

◾DV 麗彤生醫 超級漿果葉黃素飲EX PLUS 20毫升 X 30入，原價879元、特價689元

◾紅牛 聰勁即溶乳清蛋白 曼特寧 2.27公斤，原價1649元、特價1349元

◾Kirkland Signature 科克蘭 維他命D3軟膠囊 600粒，原價469元、特價369元

◾舒活 芝麻萃取軟膠囊120粒，原價849元、特價699元

◾愛維寶 維生素ACE+紫錐菊+人參發泡錠 香橙口味 30錠，原價499元、特價389元

【個人清潔】

◾貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液 H2O 850毫升 X 3入，原價1839元、特價1399元

◾蘇菲 導管式衛生棉條量多型 32入，原價389元、特價289元

◾蘇菲 導管式衛生棉條一般型 29入，原價369元、特價269元

◾WHISPER INFINITY DAY PAD好自在清新淨味液體衛生棉 27公分26片2入，原價549、特價389元

◾蘇菲 超熟睡安心褲 XL尺寸 30片，原價739元、特價569元

◾蘇菲 超熟睡安心褲 L尺寸 30片，原價739元、特價569元

◾Island Formosa 洗手乳 636毫升 X 4罐，原價435元、特價275元

◾吉列 鋒隱手動刮鬍刀組 刀架 X 1 + 刀頭 X 10，原價785元、特價605元

◾On the body + Kakao Friends 泡泡洗手慕斯 500毫升 X 2入，原價399元、特價319元

◾Tweezerman 眉夾組 2入，原價525元、特價325元

◾澳洲製植物精油香皂 8入Australian Botanical Soap，原價439元、特價319元

◾Herbal Essences 草本洗髮露 400毫升 X 3入，原價629元、特價474元

◾NEXXUS 深層純淨潤髮／洗髮精 1公升，原價499元、特價374元

◾Crest 全方位潔白牙膏 232公克 X 5入，原價529元、特價419元

◾舒酸定 抗敏3D薄型刷頭軟毛牙刷 8入，原價369元、特價284元

◾倍麗兒 恐龍公仔兒童牙刷 X 5入，原價295元、特價225元

◾落建頭皮洗髮露 400毫升 X 4入，原價899元、特價165元

◾露得清 沐浴露 1182毫升，原價499元、特價369元

◾艾惟諾 嬰兒燕麥洗髮沐浴露532毫升 X 2入，原價429元、特價309元

◾CNP Laboratory 綠蜂膠奇蹟能量安瓶組 35毫升 X 2入 + 5毫升 X 3入，原價1449元、特價1239元

【3C家電】

◾Samsung 85吋4K QLED顯示器，原價15萬9999元，現折60,000元、特價9萬9999元

◾BOSCH 60公分獨立式洗碗機，原價3萬599元，現折4200元、特價2萬6399元

◾戴森吹風機 銀銅色附四款吹嘴 + 捲髮烘罩，原價9989元、特價8989元

◾iPhone 15 512G，原價37989元、特價36489元

【玩具】

◾Viking Toys 莫蘭迪色系車 三入組，原價989元、特價689元

◾Dart Zone Max Nexus Pro 高速發射槍，原價1199元、特價699元

◾梳子髮飾組，原價585元、特價385元

◾巴斯光年太空飛行工具組，原價1699元、特價499元

◾Disney 29吋 托腮絨毛玩偶，原價1099元、特價529元

▲Disney 29吋 托腮絨毛玩偶，原價1099元、特價529元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Disney 29吋 托腮絨毛玩偶，原價1099元、特價529元。（圖／記者鍾怡婷攝）

直擊／好市多黑五首日才20人！頭香：意外自己排第一　優惠商品曝

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