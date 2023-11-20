宣布蕭美琴任副手　賴清德：是眾所期待、也是最好的決定

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賴清德回憶，自己與出訪同行的夥伴參觀了林肯紀念堂，這個象徵美國追求民主、自由與人權價值的殿堂，更是諾貝爾和平獎得主牧師馬丁路德發表著名演說「我有一個夢」的所在地。在那時也與同行的夥伴蕭美琴一同在紀念館前合影，留下了這張照片。
賴清德說，那時的兩人可能都沒想到，正開始蔓延的COVID-19疫情，即將影響接下來世界各國的每一個人，更造成了後續台灣與其他國家的互動關係變化。而蕭美琴也在出訪回國的幾個月後，正式出任駐美代表，並隨即投入台美關係的外交工作，且在疫情間，促成了台美之間互相支援防疫物資，如此善的循環。
賴清德表示，蕭美琴這幾年在美國的外交表現，不用他贅述，早已是為國人與國際友人們所稱讚，更成就了台美關係在這幾年內，空前的緊密互動。他相信，蕭美琴絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是國家不可多得的外交人才。
賴清德說，自己也要先預告，即將在今天下午正式向國人宣布，邀請蕭美琴成為參選2024總統大選的競選搭檔，相信這是眾所期待的決定，也是最好的決定。這段時間以來，看到藍白合造成的紛擾，他一再強調，沒有互信基礎的合作，即便最後真的成為一個競選組合，那也將是貌合神離、分贓權力的組合。任何不具相同理念與共同價值的合作，最後都將造成更大的紛亂，而且不是國家之福。
相較於此，自己所率領的團隊，絕對是一個準備完全，並且經得起考驗的團隊，在總統蔡英文8年的執政基礎下，有信心與蕭美琴一起，在這最後的50幾天，凝聚國人共識、團結所有一切的力量，贏得選舉，讓台灣繼續在穩健向前的道路上，持續壯大。「國人同胞們，請堅定支持我們，與我們一起，一起迎向最後的勝利！」
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