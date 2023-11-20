好市多黑五、雙11遭疑跌落神壇！眾認「已經無感」 真實數據打臉
好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（20）日登場，好市多將連續一週推出超過300款折價商品，往年都吸引許多會員大排長龍搶購，但今天好市多內湖店開跑首日，至8時30分營業前夕，竟才20人到場排隊、顯得有些冷清。自從今年雙11購物節過後，許多網友都發現買氣似乎已經衰退，眾人不如以往熱烈參與，還有人直言「已經無感」。不過，根據PChome 24h購物公布今年雙11全天業績，依然比去年同期有近雙位數成長，momo購物網雙11當天業績，則比平日最高激增67倍，消費力依舊相當驚人。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友日前在PTT發文表示，往年雙11各電商平台銷量驚人，包裹數量多到貨運物流訂單爆滿，有人訂購的商品甚至還會消失1至2星期，但他今年雙11剛下單購買狗飼料，隔天就能到蝦皮店到店取貨了，讓他好奇問「今年1111買氣是不是很差啊？」貼文曝光後，眾多網友也點頭認同留言，「現在三不五時就在打折，已經無感」、「超商也沒看到以往那種堆貨亂象」、「購物節其實有很努力在分散買氣，看起來熱度就降了吧」。
近期正逢好市多「黑色購物節」開跑，有網友在PTT貼文分享優惠資訊，同時對於網路上討論的熱度感到吃驚，「奇怪⋯看到優惠發現已經是快24小時前資訊，省錢板也沒人PO，難道都沒誘因了嗎XD」。不少人在下方忍不住直言，「這兩年確實了無新意」、「看起來不用浪費時間了，沒什特別殺的特價，聽說賣場人潮跟平常一樣」，但也有網友不以為然，「每年都很多人說不殺，但每年都被殺光」。
雖然網路上湧現不少雙11買氣衰退討論，但事實上，電商業績今年依舊開紅盤。PChome 24h購物透露，今年11月11日全天業績比去年同期近雙位數成長，Airpods Pro 2、PS 5主機、iPhone 15 Pro Max、石頭掃地機等都是當日完售。momo購物網指出，雙11當天業績直線上衝，較平日激增最高達67倍。前三名品類分別為3C類（67倍）、家電類（34倍）、美妝類（33倍）。