阿根廷總統大選　極右翼米雷伊勝出

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在完成95%的計票後，米雷伊以56%的得票率擊敗中間偏左的對手馬沙（Sergio Massa）。51歲的馬沙是現任經濟部長，已承認敗選。
米雷伊競選期間痛批繳稅與支出，提出關掉央行並以美元取代阿根廷貨幣等激進主張。他還打算禁止墮胎、鬆綁槍械規範，外交上只考慮與「反社會主義」的國家往來，最常舉例的盟友國家就是美國、以色列。
一些政治分析家認為，米雷伊出線反映的是阿根廷民心思變，而非真正認同極右意識形態。
當前阿根廷的年度通膨飆破140%，高居全球第3；全國2/5以上民眾生活困苦，阿根廷披索（peso）幣值還重貶。2020年4月COVID-19疫情開始時，1美元可兌80披索，但這週已變成1美元兌將近1000披索。
經濟學家與政壇分析家表示，米雷伊其實沒有兌現他那些「政見猛藥」的政治力道與經濟條件。他新成立的自由進步黨（Liberty Advances）在72席參議院裡只拿到7席、257席眾議院裡僅38席。
米雷伊將於12月10日宣誓就職，當天正是阿根廷軍事獨裁政權垮台後首位民選總統就職40週年。
路透社也指出，阿根廷今天選出米雷伊（Javier Milei）為新總統，把修復經濟的賭注，押在一位持激進觀點的門外漢身上。
雖然官方計票結果尚未公布，但米雷伊的競爭對手馬沙（Sergio Massa）已經承認敗選。
米雷伊承諾採取休克療法（shock therapy）救經濟，包括關閉央行、放棄披索（peso）改用美元為官方貨幣、削減支出。這些恐帶來痛苦的改革引起對經濟萎靡不振的憤怒選民共鳴，但也引起其他人憂心緊縮政策。
31歲的餐廳員工克里斯蒂安（Cristian）今天投票時說：「米雷伊是新的，帶有那麼點未知氣息，也有點可怕，但現在是時候翻開新頁了。」
但米雷伊面臨巨大挑戰，包括將得應對政府和央行金庫告罄、國際貨幣基金（International Monetary Fund）440億美元債務計畫、將近150%的通膨及一系列令人眼花繚亂的資本管制等問題。
這次大選兩位候選人都沒能完全讓阿根廷人信服，因此有人把這次描述為「兩害相權取其輕」的選擇：雖對米雷伊的救經濟處方感到恐懼，但更恨馬沙所代表的執政黨「正義黨」（Peronist）造成今日經濟危機。
米雷伊特別受年輕人歡迎，目前阿根廷年輕一輩是看著自己的國家從一場危機走向另一場危機所長大。
布宜諾斯艾利斯22歲學生黎斯塔（Agustina Lista） 說：「我們這一代人把米雷伊推上總統大位，以阻止我們淪為賤民國家。」
米雷伊勝出除重塑阿根廷政治版圖與經濟路線，也可能衝擊全球穀物、碳氫化合物與鋰電池原料的貿易。米雷伊之前抨擊中國、巴西，說他不與「共產黨」打交道，希望強化與美國關係。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1121120