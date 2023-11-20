名家論壇》黎榮章／2024大選　兩岸議題會成選戰主軸？

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比較今年以來每個月的兩岸議題聲量也可發現，雖然隨著時間越靠近大選，相關議題時有聲量高峰，但單月累積聲量並沒有急遽增溫，2023年單月討論兩岸議題聲量最高的時間點是4月，乃因前總統馬英九訪中而起。事實上，賴清德早已定調將「抗中保台」路線改為「和平保台」，甚至多次喊話不會讓戰爭發生，可想而知，民進黨在這次選戰中打中國牌的力道將會有所收斂，自然也反映在兩岸議題的網路聲量上。
從另一角度分析，觀察民進黨同溫層社群中有關兩岸議題的貼文佔比，可發現竟只占全部貼文的6%，由此可見，除了賴清德本人的幾次談話外，民進黨並未系統性地投入操作、意圖用兩岸議題來激起選舉激情。
然而受執政包袱影響，在社會瀰漫「討厭民進黨」氛圍的大環境下對綠營並不有利，因此自選戰開打以來，仍有不少綠營意見領袖試圖打兩岸議題，嘗試激起支持者熱情。進一步觀察綠營同溫層社群有關兩岸議題的貼文成效，其中平均貼文互動成效最好的發文角度，是「讚揚蔡政府加深台美關係、降低對中依賴」，平均單篇貼文能創造8千多次貼文互動，其他依序是「認為民進黨才能守護台灣自由民主」（7.1千次）、「批評中國竊取全球尖端科技技術」（5.6千次）、「批評馬文君潛艇洩密案賣台」（5.1千次）、「批評中國藉以哈戰爭削弱美影響力」（4.7千次）等，而批國民黨的九二共識跟柯文哲服貿立場的貼文，互動成效僅排第7跟第9。
由此可知，在這次總統大選中，攻擊對手類型的貼文收效不彰，反而是讚揚蔡政府台美關係等取暖型貼文，在綠營同溫層中得到比較好的成效。這顯示，2024大選綠營同溫層較為內聚，且攻擊型貼文除潛艦外，多非新議題，在缺乏主戰部隊的引導鼓動下，攻擊型貼文沒辦法帶來什麼討論熱情。
執政包袱使民怨高漲，讓民進黨對泛綠支持者與民眾進行政治宣傳時，所帶來打動人心的力道正在減弱。大數據也觀察到，持續打兩岸議題攻擊政治對手的效益在泛綠陣營正在遞減，然而另方面，適逢中國經濟下滑、全球供應鏈重組，宣揚台灣加深與西方國家合作、並抵禦中國經濟層面威脅的貼文成效不差。 由此可知，即便賴清德不願走抗中路線，但民進黨大打兩岸議題的選戰策略或許尚未完全失效，只是需要找出切合當下時事脈絡的新論述，若只是複製過去主題，恐怕只會刺激疲乏。選舉逼近，兩岸議題會不會再次成為選戰主軸，值得觀察。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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