亞冠賽／質疑中職張展榮判決！韓媒：國際賽需盡快引進電子好球帶
亞冠賽冠軍戰昨（20日）日本隊延長賽10局靠著再見安打，以4:3擊退韓國奪金，但在賽後韓媒《MK體育》就質疑該場來自台灣的主審張展榮老師，認為在10局一次好、壞球判決存在疑慮，便在報導中呼籲國際賽應儘速引進電子好球帶。
記者張志宇/綜合報導
冠軍戰在正規9局打完，韓國與日本戰成2:2平手，進到延長賽10局時，日本派出後援吉村貢司郎登板，南韓首棒打者金倒永擺出短棒準備進行犧牲觸擊，在首球觸擊失敗後，第二球外角偏高球遭主審張展榮認為是顆好球，讓球數形成2好0壞，最終金倒永則敲出游擊滾地雙殺打，但南韓該局靠仍著尹棟熙敲安打進1分。
但日本也在10局下給予回擊，先是靠著坂倉將吾高飛犧牲打追平，隨後利用門脇誠再見安打以4:3擊敗韓國，賽後韓媒《MK體育》就指出，「因台灣裁判在10局上對於好壞球的判決有問題，讓原本2分打點的安打變成只有1分，又表示如果球數是1好1壞，金倒永原本可以再度擺出短棒，局面恐會有不同結果。」
此外韓國將在2024年引進電子好球帶，與投球計時器來進行判決，《MK體育》也直言，「為確保比賽公平性，避免金倒永好球帶爭議事件不再發生，未來在國際賽引進電子好球帶似乎也是當務之急。」
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