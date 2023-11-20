▲咖啡＋麵包下午茶這樣吃　長輩也能出遊化身資深網美

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睽違已久出遊 劉奶奶：真的好開心在家人陪伴下、坐著輪椅出遊的劉奶奶說，等了很久一直期待能出遊，這次外出走走真的好開心，也才知道原來護家旁邊，就有一大片這麼美麗的森林秘境，不僅景色漂亮、空氣也很好，在涼爽的午後，喝杯熱呼呼的咖啡備感幸福，雖然「味道有點苦苦的」，但加入牛奶後變得香醇，喝了讓心情非常愉悅。
翁育禪分享，睽違3年再次規劃長輩出遊，讓所有人相當期待，剛好鄰近分院旁邊就有這麼適合踏青的環境，在考量距離、時間不會造成長輩健康負擔下，總共安排42名長者、分2梯次外出，並邀家屬共同參加。2梯次各約1小時的出遊體驗，主要漫步美麗園區內，在湖畔、大片落羽松及童話小屋前拍照留影。
她說，往年出遊經費多是透過外界捐款及單位預算，今年則是由長輩自製食品、小物在園遊會販售的所得支出，格外具有意義，因此帶他們出遊並品嚐連鎖咖啡店的咖啡，由於很多人都是第一次喝，對於咖啡的口感及味道感到十分驚喜。長輩們和家屬也都相當開心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59939
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