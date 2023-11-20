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咖啡＋麵包下午茶這樣吃　長輩也能出遊化身資深網美

▲咖啡＋麵包下午茶這樣吃　長輩也能出遊化身資深網美
▲咖啡＋麵包下午茶這樣吃　長輩也能出遊化身資深網美

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】門諾壽豐護理之家長輩揮別疫情，睽違3年後再度出遊，在護家團隊及家人陪伴下，前進鄰近夢幻童話小鎮，並於落羽松及美麗湖畔的環繞下，駐足在歐風感十足的童話屋前，留下許多珍貴照片。門諾壽豐護理之家護理長翁育禪說，經營養師評估，長輩可以攝取適當咖啡因，因此熱飲選擇那堤、密斯朵及熱可可等添加牛奶的飲品，至於點心則挑選鬆軟、適合長輩咀嚼的可頌麵包。長輩們化身網美直呼「好幸福！」

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「手持熱呼呼的咖啡、嘴裡吃著香氣十足的可頌麵包！」門諾護家長輩開心到鄰近壽豐分院的咖啡莊園踏青，這是護家在疫情3年後首度團體出遊，等了很久今年選擇到最夯的知名連鎖咖啡店朝聖，長者們一見宛如從故事書中複製出來的夢幻小屋，加上花蓮縱谷、落羽松美景盡收眼底，比出大拇指讚嘆，開心彷彿秒飛歐洲，一圓出國夢。

睽違已久出遊　劉奶奶：真的好開心

在家人陪伴下、坐著輪椅出遊的劉奶奶說，等了很久一直期待能出遊，這次外出走走真的好開心，也才知道原來護家旁邊，就有一大片這麼美麗的森林秘境，不僅景色漂亮、空氣也很好，在涼爽的午後，喝杯熱呼呼的咖啡備感幸福，雖然「味道有點苦苦的」，但加入牛奶後變得香醇，喝了讓心情非常愉悅。

翁育禪分享，睽違3年再次規劃長輩出遊，讓所有人相當期待，剛好鄰近分院旁邊就有這麼適合踏青的環境，在考量距離、時間不會造成長輩健康負擔下，總共安排42名長者、分2梯次外出，並邀家屬共同參加。2梯次各約1小時的出遊體驗，主要漫步美麗園區內，在湖畔、大片落羽松及童話小屋前拍照留影。

她說，往年出遊經費多是透過外界捐款及單位預算，今年則是由長輩自製食品、小物在園遊會販售的所得支出，格外具有意義，因此帶他們出遊並品嚐連鎖咖啡店的咖啡，由於很多人都是第一次喝，對於咖啡的口感及味道感到十分驚喜。長輩們和家屬也都相當開心。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59939

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