法院認證醜！罵「長得像車力巨人」檢認定誹謗 網友挨罰1.2萬元
罵人長得像動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，也會被判誹謗罪並易科罰金！一名女子2021年在Dcard發文分享自己性冷感卻遭前任硬上，分手後對方還死纏爛打，讓她感到困擾，在眾人留言安慰之際，有網友被挖出她過去的公開發文、IG帳號，內容包含多張性感照片、銀行帳號等，貼文風向瞬間轉為謾罵，因而衍生「長得好像車力巨人」等嘲笑留言，該名女子直接對20多名網友提起告訴。
記者張志浩／綜合報導
據悉，該名女子2021年12月26日在Dcard發文，稱與男友交往前，已經事先透露本身性冷感，堅決強調不發生性行為，男友爽快答應後發展為情侶，但事後男友仍逼迫發生關係，於是選擇果斷分手，但後續幾週，前任仍不停用訊息轟炸，她於是透過網路發文宣洩情緒。
隨後有人挖出該名女子過去發文內容，且文中附上IG帳號，貼文大多是張貼性感火辣照、銀行帳號，讓輿論轉為批評女子表裡不一，眾多留言狠酸「長得好像車力巨人」、「Pro就Pro」等，該名女子一氣之下全告上法院，讓多名網友吃上官司。
「車力巨人」其實是漫畫《進擊的巨人》中的九大巨人之一，外觀為四肢著地，並有尖長的下巴，和絕佳的耐力。台北地檢署檢察官上網搜索相關討論後，認定「長得像車力巨人」留言涉及誹謗，最後依加重誹謗罪起訴一名男網友和女網友，各罰1萬2000元，另一名直接留言「長太醜」的網友，則罰2萬5000元。