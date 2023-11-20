狂賺三千萬！轉賣Coldplay「黃牛票」 印尼女被控詐欺
英國「酷玩樂團」（Coldplay）正在進行亞洲巡演，來台灣引起粉絲支持之外，印尼爆發「黃牛票詐欺案」，引發熱議。有一名印尼女子將100張假門票重複兜售8000次，並藉機獲利150億印尼盾（約新台幣3087萬），被檢舉後遭到警方逮捕。
國際中心賴正琳／綜合報導
社群平台X的帳號「tokoparmo」貼出這名疑似名為琪莎（Ghisca Debora Aritonang）的女子被逮的照片，並表示她近期趁著Coldplay前往印尼開演唱會的時候，到處說自己認識演唱會主辦方，因此可以拿到額外的演唱會門票，讓搶不到票的網友跟她購買。
琪莎將手中100張假門票「重複售出8000次」，多達數十名不知情的民眾因此將款項匯入她提供的銀行帳號，直到從未收到真實門票才驚覺遭詐騙，而琪莎早已藉此騙取150億印尼盾（約新台幣3087萬），而且她在收到錢後立刻轉帳至位於荷蘭的帳戶，讓追回這筆錢財的難度變得十分艱辛。
據悉，這已非此女子第一次進行門票詐騙，事實上她還是一名慣犯，她曾利用泰勒絲（Taylor Swift）和南韓女團Blackpink的演唱會，用相同手法詐騙，為了分散被抓的風險，她有時會改用「克勞蒂亞」（Claudia）這個社群平台帳號名字進行詐欺行為。
不過加上Coldplay演唱會，琪莎已騙取天價金額，卻犯案到第三次才被抓。警方正在釐清案情，不排除還有幕後團隊協助此女子犯案，目前印尼警方已展開深入調查，並將演唱會主辦方列入調查範圍。