新北路口科技執法違規減少6成 新莊中正中環路口再增列違規左轉
為促進路口安全，防制事故發生，新北市政府警察局去年底啟用16處路口多功能科技執法設備，偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白（黃）線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛等8大違規項目，經統計整體違規已較實施初期減少64.96％，整體事故較去年同期減少11件，無人死亡。對此，在12月1日開始於新莊區中正、中環路口(中正路往北左轉中環路方向)增列「違規左轉」科技執法取締項目，呼籲用路人應先右轉中環路，再行迴轉上原規劃路線，維護用路安全。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府警察局交通大隊指出，該路口因車流量大及路口範圍廣闊，曾發生多起重大交通事故，原已設有闖紅燈科技執法，採行禁止車輛左轉措施，但因仍有車輛心存僥倖違規左轉，導致影響用路人安全及行車效率，故再新增設置科技執法取締違規左轉車輛，維護用路安全。
新北市政府警察局交通大隊說明，科技執法是用以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾遵守用路規則，勿貪快、勿違規，維護交通安全；明年也將陸續設置50處科技執法，改善交通秩序與防制交通事故。