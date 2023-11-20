柯文哲昨夜奔郭台銘家1小時 柯辦曝相談甚歡：要整合在野力量
藍白合因對民調的統計誤差認知不同，再陷入僵局。民眾黨總統參選人柯文哲１９日下午更說「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，晚間再赴無黨籍總統擬參選人郭台銘家中夜會，郭辦也證實此事。柯文哲競選辦公室發言人戴于文今（20）日回應，柯文哲跟郭台銘兩人相談甚歡。
記者邱新博／台北報導
對於柯文哲昨晚夜奔郭台銘家，郭辦發言人陳家頤表示，柯文哲此次是來找郭台銘「惡補統計學」，關心一下近期的「6%」、「3%」到底是什麼狀況。陳家頤說，柯文哲大約於晚間7時抵達郭家，8時多離開，待了大約1小時。
柯辦發言人戴于文今天受訪時回應，郭台銘跟柯文哲兩個人昨天相談勝歡，兩人彼此一個共識就是要達成政黨輪替、整合所有在野力量，達到這個目標。
被問及柯文哲昨天宣布以總統候選人身分參選到底，是不是沒有侯柯配可能？戴于文說，他認為柯侯之間還是可以談，民眾黨希望團結所有可團結的力量，但也希望國民黨不要誤會民眾黨的善意，之前柯文哲提出禮讓3%是政治上的禮讓，不是示弱的表現。
至於目前跟國民黨的協商進度為何，戴于文說，民眾黨會持續釋出善意，整合所有在野可以的整合力量，包括不會特別設下期限、更不會放任發言人在外面隨便罵人，這些都無助於雙方合作跟善意的堆疊。