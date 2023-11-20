大霈等20年盼到了！年邁父無症狀罹攝護腺癌三期 手術前一家團圓
李霈瑜（大霈）今（20）日出席公益記者會，分享童年父母離婚時的感觸，並且透露在模特兒時期因為事業低潮加上感情困擾，尋求諮商師解惑，原來一切的不安全感都來自童年的創傷。她透露去年爸爸無症狀確診攝護腺癌三期，剛好又碰上姐姐結婚大日，一家4口睽違20年、同時也趕在爸爸手術前，團圓拍全家福，讓她很感動，笑說：「我要趕快結婚，才可以再拍全家福。」
記者蔡依庭／台北報導
35歲大霈今出席兒少權心會「守護離異家庭兒少的笑容」記者會，透露恢單1年多，朋友就算有介紹對象，但也沒有怦然心跳的感覺。她分享小學2、3年級就察覺爸媽關係有異樣，但為了緩和家中氣氛，常常當家裡的開心果想要逗樂大家，不過父母最後還是在她六年級的時候離異。
身處在單親家庭，大霈沒有因此害怕前進婚姻墳墓，反而是認為因為自己有這樣的經驗，能避免同樣的狀況帶入自己的家庭。她當年還在當模特兒時，事業和感情都不順遂，於是跑去諮商，經過深層的聊天過程，才意識到許多的不安全感都是童年陰影，她認為：「現在每一個人都需要去諮商，而且諮商不是代表你有病，有一個傾聽對象可以好好對話、暢所欲言，能讓內心健康很重要。」
現在的她內心已經很健康，不過擔憂著李爸爸「鐵哥」去年診斷出攝護腺癌三期，剛好去年碰上李姊結婚大日，然後趕在鐵爸開刀前完婚。最感人的是，這回是大霈相隔20年，盼到一家4口團圓拍大合照。她感嘆，「我小時候覺得媽媽是悲傷、爸爸是孤單，當爸爸生病的時候，才發現很久沒有花那麼多時間陪在他身邊，所以我現在有空就會多多陪他們。」
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