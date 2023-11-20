LOL世界賽／T1橫掃WBG！選手曝冠軍造型選角 Faker回應搞神秘
S13《LOL英雄聯盟》世界賽昨（19）日劃下句點，最終由韓國戰隊 T1 3:0橫掃 WBG 奪下冠軍，傳期選手 Faker 也斬獲世界賽第4冠，而根據往年傳統，Riot 會針對每屆世界冠軍的上場選手設計專屬造型，昨日賽後， T1 5名先發也分享各自想要選擇的角色，其中 Fake 的回應讓人哭笑不得。
記者張志浩／綜合報導
首先昨日獲得S13《LOL英雄聯盟》世界賽冠軍戰 MVP 的上路 Zeus 表示，自己想選的角色是杰西或犽凝間，「內心想要犽凝，但理智上想要傑西」，打野 Oner 受訪時則秒回，「應該是李星」，本次冠軍賽Oner 玩了兩把李星，發揮都相當出色，也被視為 Zeus 之外，最值得拿下的 MVP 的選手。
至於下路線部分，Gumayusi 的選擇並非 Man 角凱特琳，也不是世界賽出場多次的法洛士，而是吉茵珂絲，輔助 Keria 則是在巴德、睿娜妲之間作選擇，賽後他也立刻在 IG 開啟投票徵求粉絲意見，目前票數已巴德暫時領先。
最後眾所矚目的 Faker 也將選擇個人第4個冠軍專屬造型，他分別在 S3 選擇劫、S5 選雷茲、S6 選星朵拉，不過這次受訪，他坦言自己還沒有想好，但會想選擇大家都想要的英雄造型，而到了 LCK 的專訪時，主持人再次詢問 Faker，他則逗趣的改口表示是「秘密」，並補充「是我選的是英雄聯盟的角色。」