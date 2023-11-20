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LOL世界賽／T1橫掃WBG！選手曝冠軍造型選角　Faker回應搞神秘

▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽T1 3:0橫掃 WBG 奪下冠軍， T1 的5名先發隊員也分享各自想要選擇的冠軍造型角色，其中 Fake 的回應讓人哭笑不得。（圖／LOL Esports Flickr）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽T1 3:0橫掃 WBG 奪下冠軍， T1 的5名先發隊員也分享各自想要選擇的冠軍造型角色，其中 Fake 的回應讓人哭笑不得。（圖／LOL Esports Flickr）

記者張志浩／綜合報導

S13《LOL英雄聯盟》世界賽昨（19）日劃下句點，最終由韓國戰隊 T1 3:0橫掃 WBG 奪下冠軍，傳期選手 Faker 也斬獲世界賽第4冠，而根據往年傳統，Riot 會針對每屆世界冠軍的上場選手設計專屬造型，昨日賽後， T1 5名先發也分享各自想要選擇的角色，其中 Fake 的回應讓人哭笑不得。

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首先昨日獲得S13《LOL英雄聯盟》世界賽冠軍戰 MVP 的上路 Zeus 表示，自己想選的角色是杰西或犽凝間，「內心想要犽凝，但理智上想要傑西」，打野 Oner 受訪時則秒回，「應該是李星」，本次冠軍賽Oner 玩了兩把李星，發揮都相當出色，也被視為 Zeus 之外，最值得拿下的 MVP 的選手。

▲Faker 斬獲《LOL英雄聯盟》世界賽第4冠，針對冠軍造型的選角，他表示是「秘密」。（圖／LOL Esports Flickr）
▲Faker 斬獲《LOL英雄聯盟》世界賽第4冠，針對冠軍造型的選角，他表示是「秘密」。（圖／LOL Esports Flickr）
至於下路線部分，Gumayusi 的選擇並非 Man 角凱特琳，也不是世界賽出場多次的法洛士，而是吉茵珂絲，輔助 Keria 則是在巴德、睿娜妲之間作選擇，賽後他也立刻在 IG 開啟投票徵求粉絲意見，目前票數已巴德暫時領先。

最後眾所矚目的 Faker 也將選擇個人第4個冠軍專屬造型，他分別在 S3 選擇劫、S5 選雷茲、S6 選星朵拉，不過這次受訪，他坦言自己還沒有想好，但會想選擇大家都想要的英雄造型，而到了 LCK 的專訪時，主持人再次詢問 Faker，他則逗趣的改口表示是「秘密」，並補充「是我選的是英雄聯盟的角色。」

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