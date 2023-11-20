警化身「無卡分期」 分析師 中山大學開講

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日前中部有多所大學傳出多名學生遭「無卡分期」詐騙，不肖人士以投資手機、電腦等3C產品為由，「簽約立刻拿5千佣金」，鼓吹學生簽下5萬至10萬元不等的無卡分期契約，不但產品沒拿到，還被融資公司催繳款項。員警在課程上化身分析師，首先劃重點讓同學們瞭解，所謂的「無卡分期」是一種無需信用卡、抵押品的分期付款方式，最常使用無卡分期的就是學生或是沒有穩定收入可以申請信用卡的族群，若想購買較昂貴物品時，不用一次就存到全額，可以先獲得該物品，然後慢慢償還即可，然缺點為利率較高、解約與退貨需付違約金與利息，較容易遇上不肖業者，更可能因未看清楚合約規定，不小心就落入詐騙陷阱。
多采多姿的大學生活中，「交友詐騙」是同學們極容易遇到的詐騙類型，員警向同學們呼籲，網路交友神秘又新奇，流連交友APP也輕鬆容易，然根據員警受理案件的經驗，踏入詐騙陷阱也比想像中的更容易。謹記交友詐騙三步驟，第一、利用帥哥美女大頭照至交友軟體或各大社交平臺尋找被害人，第二、透漏有兼職援交，要求被害人協助交付保證金或付款，第三、被害人若不從則以黑道成員為由恐嚇交付更多財物。若遇上要求購買禮品卡、遊戲點數，九成九都是詐騙伎倆，請多方求證，或即時尋求警方協助，以維自身及財物安全。