許維恩人工受孕2次都失敗！王家梁親打退卵針 她嘆：突然沒有了
由沈玉琳、許維恩主持的節目《哈囉 你有事嗎？》日前邀請到人妻們分享「做人」時的辛酸血淚，許維恩則有感而發地分享，她做了兩次的人工受孕通通失敗，最後還由老公王家梁親手幫她打了「退卵針」，如今回想這段經歷，許維恩不忍感嘆，「感覺很像生命，好不容易都在等待我了，然後又突然沒有了。」
記者詹鎰睿／綜合報導
許維恩表示，當時第一次做人工受孕時，她取了11顆卵，但胚胎卵沒有一個是完美的，導致全部失敗，不放棄的她再度嘗試，不僅做好萬全準備，就連「破卵針」都已經打好了，卻因老公王家梁確診，無法一同前往，再度宣告失敗。所幸，許維恩跟王家梁最後成功以「自然懷孕」的方式，有了可愛的女兒「忒忒」，而她也感動表示：「這真的是上天給的禮物。」
不僅如此，許維恩還分享在孕期間的驚險事件，她透露，王家梁有段時間迷上「水晶」，便在客廳點燃「鼠尾草」想將其淨化，過程中也上網查詢這是否會影響孕婦，意外發現這味道可能會造成宮縮，嚴重的話還會導致流產，許維恩聽完後立刻進房間，但過沒多久竟真的開始宮縮，痛得她立刻請老公打電話給院長詢問該怎麼處理，幸好在院長的建議下趕緊打了安胎針，情況才穩定下來。
求子6年的沈玉琳也表示，無論是基礎體溫、看中醫等方式都嘗試過，甚至遵循算命師的指示以「龍在下、鳳在上」去完成，「弄到我腰都閃到了！」此外，沈玉琳更爆料老婆芽芽當時的求孕毅力相當驚人，即使老公隔天早上6點集合出外景，但因基礎體溫飆高，依然堅持在凌晨3點做人，不過因隔天需早起，沈玉琳試圖裝睡，但下秒卻隱隱感覺褲子被脫了一半，這讓沈玉琳笑說：「我還裝睡！裝睡的人叫不醒，不管怎麼晃我都眼睛緊閉！」引起全場大笑。
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