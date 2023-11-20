亞冠賽／陳傑憲獲最佳九人！一文看懂中華隊名單、賽程與轉播資訊

SBL假球風暴／球星「西進潮」造成人才流失　SBL轉型不成票房探底

▲SBL聯賽在2009年之後面臨人才流失，許多球星前往CBA打球，林志傑和浙江廣廈簽約。（圖／翻攝自林志傑臉書）
▲SBL聯賽在2009年之後面臨人才流失，許多球星前往CBA打球，林志傑和浙江廣廈簽約。（圖／翻攝自林志傑臉書）

文/黃建霖

SBL超級聯賽近期因為裕隆隊假球風暴而搖搖欲墜，這個乘載著千禧年之後台灣球迷期許的聯賽，如何走到今天這一步？《NOWnews》也將透過3篇長文介紹SBL發展史，本篇以中華職籃倒閉，SBL在第6季之後面臨球星出走、以及球迷流失的問題，職籃化似乎是一個解答，但卻引起聯賽主事者的疑慮。

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SBL在第4季的榮景之後，第5季和第6季都還保持在14萬總進場人次的水準，但也確實開始逐年下滑，並且在第9季突然暴跌，進場人次只剩下76142人，創下聯賽開打以來的新低，第10季更是只剩下61932。

事實上，職籃第6個賽季時，票房就開始有出現滑落的跡象，只剩下1800萬，較前一個賽季滑落33%。球迷對於對戰組合的新鮮感以及不在有討論性的話題不再買單，數字也直接反映在了進場人次和票房上。

而另一個SBL榮景不在的原因，業界人士則認為和2009年開始的聯賽球星的「西進潮」有關。該年聯盟的門面球星林志傑確定轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）的浙江雄獅，成為首位前往中國效力CBA的SBL球星。

林志傑。（圖／黃建霖攝）
林志傑當年決定前往CBA打球，他也成為浙江廣廈的指標性球星。（圖／黃建霖攝）
當時CBA聯賽的薪資頂尖的本土球員，年薪有達到將近5百萬台幣的水準，外籍洋將每月薪水則高達6萬美金。重賞之下，鼓勵了許多出色的台灣球員前往追求更好的待遇，2009-10賽季就有林志傑、陳信安、顏行書、林冠綸和許皓程前往大陸打球。

而造成這樣的原因，則和SBL聯賽本身的體質有關，畢竟只是半職業規模，球團也是在虧本經營，會再投入多久是未定之天，造成球員心中極度的不安全感。當時陳信安就說：「打完一個球季，卻不知道下個球季在那裡」。籃壇環境的不夠完善，也導致留不住人才；球星一走，比賽的可看性就降低，形成一個惡性循環。

▲陳信安跳投。官方提供
▲陳信安也是SBL頂級球星，他和林志傑等人的對決受到球迷關注。（圖／資料照）
另一個原因也是在於，當時SBL才開放洋將制度不久，聯賽競爭強度確實難以和CBA相比，人往高處爬，球員能力到了一定的水準，自然也會希望能夠看看自己能站上什麼樣的舞台。更何況在CBA意味著更好的曝光度，如果打得好，也能進一步加強自己談判的籌碼。

身為當時台灣最高等級的賽事，SBL當時的經營心態卻很有問題，不僅場地常常是在開打前才喬定，球團老闆因為長期的「無償貢獻」，也不打算再花更多資源去追求「營利」這一件事，普遍不看好台灣籃球市場能發展起來。

夢想家田壘。（寶島夢想家提供）
SBL票房不佳，難以留下向田壘這樣的等級的球星。（寶島夢想家提供）
這樣結果造成的就是各球團在行銷上不想花心力，對於職業化的議題也態度曖昧。因為變成職業聯賽勢必將提升球員待遇，同時未來也將慢慢走向規章和薪資透明化，球隊不得不花更多錢去提升競爭實力和主場經營與活動行銷。這一筆巨額花費，在不知道能否有所回報的情況下，讓許多老闆打退堂鼓。

2017年面對職業化的議題，前達欣董事長兼中華籃協榮譽理事長王人達表明反對，而裕隆董事長嚴凱泰也以當年中華職籃經驗為例，點出球員薪水再漲、但廣告和贊助商卻無提升、電視台報導力度也沒有加強，反問「這個狀況下，職籃怎麼推？」也分享自己的看法，表示做什麼事情都有一個歷程，認為現階段還是加強SBL聯賽比較好。

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對於SBL職業化的這個問題，裕隆董事長嚴凱泰也曾提出自己的深刻見解。（圖／資料照）
但在全球化的浪潮下，各種職業賽事都是不進則退，如果不推出更好的品牌價值，那面對NBA等其他國外聯賽的競爭，觀眾自然就會做出實際的選擇。

那些年HBL高中籃球聯賽不僅是在小巨蛋打冠軍戰，在贊助商的幫助下，學校皆有自己的LOGO，甚至還有吉祥物，憑藉著主打校園青春的熱情活力，打出了屬於自己的品牌。聲勢甚至壓過了屬於成人賽事、精采度和各方面本應更成熟的SBL。

SBL在前6季創造短期的榮景之後，第7季開始面臨人才流失以及不進則退的問題，幾次轉型職業聯賽未果，最終另一山頭也崛起並取而代之。

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