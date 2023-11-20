MLB／道奇詢價白襪王牌Dylan Cease！恐掏出兩位百大新秀做交易
芝加哥白襪（MLB）在2023球季打出61勝101敗，為全大聯盟戰績倒數第4差的球隊，其中白襪總管Chris Getz就在休賽期透露，球隊並非全面性重建，但願意聽取除了明星重砲Luis Robert Jr.以外的任何報價，其中《今日美國》記者Bob Nightengale就透露，洛杉磯道奇已與白襪商討交易王牌Dylan Cease的可能性。
記者張志宇/綜合報導
現年28歲的Dylan Cease近3季都至少先發32場，更在去年球季繳出14勝8敗、防禦率2.20、WAR6.4（代表Cease能為球隊多贏6.4場勝利）的成績，雖今年先發場次為生涯新高的33場，但僅繳出7勝9敗、防禦率4.58、WAR2.4（代表Cease能為球隊多贏2.4場勝利）的表現。
關於道奇追求Dylan Cease的消息一出，《MLB TRADE RUMORS》就分析，考量道奇想在今年自由市場補進先發投手，陣中投手群新秀Bobby Miller會是非賣品，其餘先發投手都可能成為交易包裹，但另一種可能就是道奇送出百大新秀第43的Dalton Rushing與第56的Diego Cartaya，這兩位都是白襪垂涎三尺的大物選手。
雖現在交易案還在討論階段，但美媒則認為若是道奇報價合適，白襪不應該放棄此交易機會，因為Dylan Cease現在的賣相是在低點，若道奇願意掏出百大新秀，應毫不猶豫扣下交易板機讓此交易案成行。
值得一提，白襪在本季與道奇交易頻繁，7月底先將Lance Lynn、Joe Kelly送往洛杉磯，8月初道奇為了簽下南韓19歲火球男張賢碩，再次將陣中的Maximo Martinez與Aldrin Batista交易給白襪來換取國際簽約金額度。
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