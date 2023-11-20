藍白合讓3%、6%喬不攏又瀕臨破局！黃士修狠酸侯友宜：讓「趴」猴

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黃士修以數學學理分析，一，誤差範圍取決於樣本數，坊間民調題目通常為雙尾檢定，但此處假設「柯侯大於侯柯」為單尾檢定，拒絕域只有單邊，誤差範圍也只有單邊。
黃士修再指，二，題目「柯侯對賴蕭」和「侯柯對賴蕭」是不同情境的數字，不滿足二項分布，無法直接相加減，更不能取前者的範圍最低值，去比較後者的範圍最高值。
黃士修表示，三，柯文哲口語的「讓3%」，民眾直觀理解是贏超過3%才算贏，朱立倫故意寫為「誤差範圍」，事後再搬出統計學理做文宣，強壓柯文哲，直言「這種詐欺手法並不是國民黨的第一次」。
黃士修說，朱立倫承諾郭台銘，六月份徵召，520之後才做三輪民調，五月初，郭台銘的民調即反超侯友宜，朱立倫臨時改為517徵召，並釋放出內定侯友宜消息，拉黨籍縣市長選邊站，是第一重違約。
黃士修再指，朱立倫用多份四月份民調，混雜少量五月份民調，不同比較基準，竟直接加總平均，宣布郭台銘落敗，內定侯友宜出線，這是第二重違約。
黃士修說，朱立倫承諾，國民黨推出的是最強候選人，侯友宜的民調卻如雪崩滑落，朱立倫承諾，國民黨會推動三階段整合，卻毫無進度，甚至攻擊柯文哲，這是第三重違約。
黃士修表示，侯友宜是一個只靠國民黨逼他人讓，自己才能拿到大位的候選人，可謂全黨救一人，他質疑「但若國民黨真以天下蒼生為己念，為何不是出場即作弊的侯友宜退讓？」
黃士修認為，侯友宜不退，在野僵局不解，民進黨總統參選人賴清德躺著選，保送民進黨者，必國民黨，勿再情緒勒索，推卸歷史罪人責任，更狠酸「讓趴猴（指侯友宜），豬豬（指朱立倫）負重前行」。
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